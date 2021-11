Et à la fin... Ils meurent - Lou Lubie - la chronique BD

Résumé : Le sens des contes de Mme d’Aulnoye, des frères Grimm, de Perrault ou d’Andersen a été éclipsé par Disney, mais Lou Lubie sait redonner le goût original de satire et d’horreur qu’ils avaient, quitte à choquer.

Depuis l’omniprésence de Disney sur la culture des contes, la plupart des enfants et des parents ont oublié leur origine, qu’ils proviennent de Perrault, des frères Grimm, d’Andersen ou de Mme d’Aulnoye... Pourtant, avec sa situation finale heureuse, sa bienveillante maxime « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants », sa leçon de vie facile à retenir, le conte modernisé est bien éloigné de ses origines. Ainsi, Lou Lubie se plaît à redonner vie aux contes d’antan, comme Cendrillon, La petite sirène, Le petit Chaperon rouge, mais aussi des titres moins célèbres comme Les deux frères ou Les trois cédrats. De nombreuses références de la culture des contes sont ici racontées avec ironie, avec décalage, avec humour. Si certaines auteurs grivois comme Basile ne sont pas trop contrefaits, le reste est une belle décoction qui allie didactique (chaque élément historique, littéraire et psychanalytique étant d’ailleurs référencé à la fin de l’ouvrage) et satirique (l’album se moque allègrement des auteurs, des chercheurs, des héros et héroïnes de ces histoires). Chaque chapitre est une balade dans l’Histoire et les différentes civilisations, au pluriel parce que la culture occidentale n’a pas l’apanage des contes.

© Delcourt / Lou Lubie

Le dessin sublime tranquillement cette dualité entre enseigner et plaire, et c’est à la manière d’un auteur classique que Lou Lubie exploite les failles et les farces de l’univers merveilleux. Toujours très simple, dans ses couleurs oranges et grises qui façonnent son style, l’ouvrage ne compose ni un roman graphique original, ni une encyclopédie rigoureuse, mais plutôt un solide assemblage des deux. Les personnages ne sont pas détaillés mais font tous sourire tant leurs traits sont comiques. Le côté gnangnan est évidemment exagéré, mais là encore le dessin sait s’arrêter, ne tombant jamais dans le burlesque ou la caricature trop lourde. C’est finalement une certaine douceur qui ressort de ces planches. Pour une expérience encore plus intense au niveau graphique, l’album est disponible en lecture VR (réalité virtuelle).

© Delcourt / Lou Lubie

Puits de connaissance où l’on tombe volontiers tant il est rafraîchissant plein d’humour, Et à la fin ils meurent se révèle être une belle façon de retrouver ou découvrir les contes originaux.