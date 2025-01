Better Man - Michael Gracey - critique

Résumé : La vie de Robbie Williams, en proie à ses rêves de gloire et les démons qui y sont liés. Un récit sur la chute vertigineuse et le retour remarquable de la pop star britannique.

Critique : Better Man ose l’inattendu : confier le rôle de Robbie Williams à un singe. Une idée audacieuse signée Michael Gracey, qui avait déjà enchanté le public avec The Greatest Showman en 2017. Si cette approche peut d’abord dérouter, Robbie Williams lui-même assure qu’au bout de quelques minutes à peine, le spectateur n’y prêtera même plus attention. Et il a raison. Ce tour de force repose notamment sur l’incroyable performance de Jonno Davies, qui donne vie au personnage grâce à une voix bouleversante de justesse. L’acteur capture chaque nuance, chaque émotion, offrant une immersion totale dans l’univers du chanteur.

Le film commence par une plongée dans l’enfance de Robbie Williams, où l’amour inconditionnel de sa grand-mère est dépeint comme un élément fondateur de sa construction. Ce lien profond contraste avec la relation plus complexe qu’il entretient avec son père - homme égoïste et obsédé par la gloire, prêt à tout sacrifier, y compris sa famille, pour réaliser ses rêves. Robbie, marqué par cet abandon, se met alors en quête de devenir une star pour toutes les mauvaises raisons : plaire à ce père absent, obtenir son approbation et celle d’un public, quel qu’il soit pourvu qu’il l’adule. Ce besoin devient le moteur de sa carrière, l’entraînant dans une spirale d’excès et de désillusions.

Pour narrer l’histoire personnelle de Robbie Williams, le film revisite également son œuvre musicale. Ses chansons, réenregistrées à l’occasion et parfois légèrement modifiées, prennent une profondeur nouvelle lorsqu’elles sont replacées dans un contexte biographique. Parmi ces moments, l’interprétation de Feel par un jeune Robbie qui vient d’être abandonné par son père est un coup de poing à l’âme. La fragilité de cette version confère un sens nouveau et bouleversant aux paroles, révélant l’enfant vulnérable derrière l’icône.

Better Man raconte l’histoire d’un homme qui lutte comme il le peut contre ses démons, souvent au prix de relations brisées. Le film explore avec une intensité saisissante les conséquences de la drogue, de l’alcool et des excès en général. Robbie Williams n’est pas seulement un artiste au succès international, mais un homme en proie à ses propres fragilités, qui détruit ceux qu’il aime avant d’en payer les conséquences. Le thème de la santé mentale est au cœur de tout et il s’agit là également d’une histoire de résilience et de rédemption.

Visuellement sublime, porté par une narration poignante et une bande-son revisitée avec brio, Better Man n’est ainsi pas seulement un biopic mais un poème aussi bien visuel que sonore, une œuvre magistrale qui transcende les attentes et capture à la fois la gloire et les tourments d’une star qui, finalement, n’est qu’un humain comme les autres.