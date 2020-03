Black Panther - la critique du film Marvel

Résumé : Après la mort de son père, le roi du Wakanda, T’Challa, revient prendre sa place sur le trône de cette nation africaine isolée et technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther, et il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier. Confronté à la traîtrise et au danger, le jeune roi va devoir rassembler ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther afin de vaincre ses ennemis, d’assurer la sécurité de son peuple et de préserver son mode de vie...

Notre avis : Ryan Coogler avait été révélé au Certain Regard 2013 avec Fruitvale Station, un petit film brillant qui revenait sur le fait divers d’une bavure policière sur fond de tension raciale. Les studios ont vite été conquis par ce jeune cinéaste afro-américain, et lui ont proposé de tourner Creed : l’héritage de Rocky Balboa, avant que Marvel ne décide de s’atteler à l’adaptation cinématographique de Black Panther. Il s’agit d’une série de comics publiés dans les années 60, le personnage de la « Panthère noire » ayant été créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. Le personnage est devenu le premier super-héros noir, et était déjà apparu dans deux films, Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. L’originalité du matériau initial est d’avoir synthétisé des éléments de la culture populaire américaine et des mythes africains, et d’avoir créé le royaume imaginaire du Wakanda, pays d’Afrique semblant toujours vivre d’une économie rurale alors qu’il est en réalité technologiquement avancé, notamment de par l’existence et l’exploitation de mines de vibranium, un métal conférant des pouvoirs immenses.

Les comics de Lee et Kirby étaient d’autant plus appréciés qu’ils apparaissaient dans un contexte de débat autour du nucléaire et d’apogée des revendications noires : l’opposition entre T’Challa et son cousin violent mais sincèrement meurtri pouvait ainsi être interprétée à la lumière du contraste entre le pacifisme humaniste d’un Martin Luther King et les revendications plus radicales du mouvement noir. Que reste-t-il de tout cela à l’écran ? Black Panther est un film de super-héros de qualité, l’archétype du bon blockbuster, loin de la fadeur de Solo : A Star Wars Story ou de la roublardise des Gardiens de la Galaxie, autre succès de Marvel. C’est même peut-être ce que le genre a produit de mieux : un scénario limpide, loin des récits sur-écrits des Star Wars, des effets spéciaux réussis (une course-poursuite époustouflante dans les rues de Busan) mais qui évitent la surenchère, un soin apporté aux prises de vue (les combats rituels au bord d’une cascade), et une efficacité dans le rythme et le montage, sans académisme ni esbroufe. Sans doute la connotation politique est-elle édulcorée et un dénouement à la tribune des Nations Unies paraîtra un brin naïf et moralisateur.

Mais ceci est un détail, et l’on aurait tort de bouder son plaisir face à ce métrage aux accents shakespeariens. Notons qu’après plusieurs expériences dans l’histoire du cinéma (Hallelujah ! de King Vidor, les films de la blacksploitation des années 70, les premiers Spike Lee), il s’agit d’une autre œuvre dont les interprètes sont presque tous des Noirs, et la première dans le cadre du film d’action et de l’heroic fantasy. Auprès des vétérans Angela Bassett et Forest Whitaker, une nouvelle génération d’acteurs affirme un talent réel, dont Chadwick Boseman dans le rôle-titre, Michael B. Jordan (fidèle du cinéaste, vu aussi dans Fahrenheit 451), et Danai Gurira en dynamique et loyale guerrière.