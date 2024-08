Blink Twice - Zoë Kravitz - critique

Résumé : Quand le milliardaire Slater King rencontre Frida, c’est le coup de foudre. Invitée sur son île privée, elle y découvre des soirées décadentes où le champagne coule à flots. Mais des événements étranges commencent à se produire et Frida devra découvrir la vérité si elle veut sortir vivante de cette fête.

Critique : Comme beaucoup de personnes, la vie du milliardaire Slater King fascine la jeune et belle Frida qui s’entache de séduire le bougre et de se faire inviter sur son île personnelle. Sauf que les choses se corsent dès le début : les portables des convives sont retenus, et de mystérieux sacs rouges s’invitent au milieu du champagne qui coule à flot et de la drogue. La présence incessante de Polaroid finit par interroger, même si l’héroïne, accompagnée de son amie et collègue, s’abandonne sans vergogne aux plaisirs faciles de la jouissance immédiate et de la richesse.

Blink Twice multiplie les zones d’interrogation, comme ces drôles de serpent qu’une domestique mexicaine chasse dans le jardin, plongeant d’emblée le récit dans le trouble. Seule inconnue au tableau : la sexualité. Tout ce petit monde bourgeois se délecte dans l’alcool, l’herbe, sans jamais faillir réellement à la séduction les uns avec les autres. En ce sens, le premier film de Zoë Kravitz est très malin. Il joue avec tous les styles, en passant du fantastique au thriller et en empruntant même des ficelles du cinéma d’horreur. Évidemment, l’histoire se plonge dans les tréfonds du plaidoyer féministe, comme un clin d’œil assumé aux procès d’agressions sexuelles qui font les premières pages des journaux en ce moment dans le petit milieu protégé du cinéma.

Copyright Warner Bros. GmbH

Blink Twice s’affiche comme une œuvre baroque et bourrée de trouvailles. Le scénario emmène le spectateur dans de multiples voies, au risque parfois de frôler la faute de goût ou l’invraisemblance. Mais le récit retombe toujours sur ses pieds de façon vertigineuse, dans une ambiance aussi colorée que glauque et désolante. La réalisatrice interroge frontalement la question des femmes dans le paysage cinématographique ou ultra bourgeois actuel. Argent, pouvoir et sexualité sont mis en scène avec toujours, en contre-point la dimension subtile de l’abus et de la manipulation.

Les personnages masculins sont tous pathétiques, mais et c’est là où Zoë Kravitz réussit son coup : les femmes se laissent berner par l’illusion de la richesse, les plaisirs immédiats et la décadence. Ainsi, la réalisatrice décortique subtilement le paradoxe inquiétant entre les auteurs d’agression et les victimes qui ne parviennent pas à s’extraire de la violence. Elle alterne une atmosphère euphorique avec un climat emprunt d’angoisse. D’ailleurs, elle ne se résout pas à figer son histoire dans un seul style mais multiplie au contraire les points de vue pour aborder l’orgueil, la désinvolture et le cynisme des personnages.

Copyright Warner Bros. GmbH

Blink Twice est une œuvre tout à fait sidérante, pour ceux qui voudront s’abandonner au spectacle de la débauche humaine. Parfois, le récit s’égare dans des excès qui, au lieu d’agacer, apportent au film une dimension supplémentaire. Certes, des longueurs émaillent l’histoire, mais elles finissent par apparaître nécessaires pour éviter justement l’invraisemblance ou le ridicule. En réalité, on reconnaît la patte d’une scénariste dans cette balade estivale aussi déroutante qu’hallucinante. Kravitz dérange les genres, mélange les lignes, et parvient ainsi à créer un film gore habité par un féminisme assumé.