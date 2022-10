Blonde - Andrew Dominik - critique

Résumé : La petite Norma Jean (Lily Fisher), la future Marilyn Monroe, est élevée seule par Gladys (Julianne Nicholson), une mère victime de troubles psychiatriques.

Critique : Blonde est adapté librement par le réalisateur lui-même de l’imposant roman homonyme de Joyce Carol Oates écrit en 2000 et qui remporta un beau succès (il fut finaliste du prix Pulitzer). Si le livre n’est pas une biographie de la star mondiale du cinéma, mais une nouvelle création de son parcours exceptionnel, le long métrage l’est encore moins.

Si le récit suit scrupuleusement la chronologie de la vie de l’actrice et en respecte les événements "historiques" traités, il le fait uniquement de son point de vue d’enfant puis de femme, et s’attache à déconstruire tout le glamour qui, ailleurs, est généralement tout ce qu’elle symbolise.

Le curseur est poussé si fort dans la noirceur que toute la vie de Marilyn n’est ici que malheur, tristesse et malaise. Chaque étape de son existence n’est qu’une épreuve qui lui est imposée sur le chemin de son incroyable notoriété. Elle semble ne faire que subir, autant à son corps défendant que contre sa volonté. L’absence de son père (soit-disant acteur à Hollywood) et la folie de sa mère, semblent être les uniques éléments qui occupent et perturbent son esprit. Ni le cinéma, ni la notoriété, et finalement même toutes les rencontres qu’elle a pu faire, y compris les bonnes, ne paraissent compter.

Tout ce qui fait le piquant de Marilyn est totalement gommé : pas de glamour, aucune fantaisie... La star ne vit qu’un cauchemar permanent entre enfance brisée, désir de maternité contrarié et manipulation calculatrice des hommes. De fait, le film devient d’une complaisance malsaine à montrer une longue déchéance, qui de plus ne nous épargne pas quelques scènes de très mauvais goût.

L’actrice Ana de Armas, omniprésente, qui incarne la star de cinéma, réussit malgré tout l’incroyable prouesse, sans être un sosie, à nous y faire croire... et bien qu’on la fasse pleurer la plupart du temps !

Le film était, en 2022, dans la sélection officielle de la Mostra de Venise, avant une présentation dans la catégorie "Nouvel Hollywood" au Festival du cinéma américain de Deauville.