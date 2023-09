Blood for Dust - Rod Blackhurst - critique

Résumé : La nuit, dans un bureau vide, un homme met fin à ses jours par arme à feu. Deux hommes, des collègues, arrivent peu de temps après et semblent totalement désemparés. On retrouve plus tard l’un d’eux, Cliff (Scott McNairy) qui sillonne sa région pour vendre des défibrillateurs aux entreprises.

Critique : Cliff, déjà criblé de dettes, peine à gagner sa vie avec ce métier ingrat et chronophage qui l’oblige à passer la semaine loin de chez lui et à dormir dans des motels miteux. Quand il retrouve son épouse Amy (Nora Zehetner), on devine qu’ils partagent silencieusement un lourd fardeau familial et se rendent régulièrement à l’office religieux.

Un jour, il est contacté par Ricky (Kit Harrington), son ancien collègue, qui désormais gagne sa vie dans des activités de transport tout à fait illégales, et lui propose de le rejoindre.

C’est à un récit très noir et désespéré que nous convie le cinéaste Rod Blackhurst. Malgré les décors grandioses et enneigés du Midwest, la mise en scène donne constamment un sentiment d’étouffement dans la fuite en avant mortifère de ce modeste vendeur qui va avoir le tort de se laisser tenter par l’argent facile.

Même si ce film, réussi dans le genre western moderne, reste assez classique dans son déroulement, on peut souligner les excellentes prestations des deux acteurs principaux : Kit Harrington, sûr de lui, manipulateur et sans aucune moralité ; et Scoot McNairy, usé par la vie, paraissant fébrile et hésitant, qui va finalement surprendre tout le monde par son étonnante détermination.