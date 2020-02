Braquage à l’ancienne - la critique du film

Résumé : Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c’est du passé. Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l’action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l’impensable : braquer la banque qui les a ruinés !

Notre avis : Remake du film de 1979, Going in style est une aimable fantaisie au carrefour de la comédie familiale, du film policier et de la satire sociale, avec un arrière-fond d’anticapitalisme assumé dès la première scène où un banquier vorace se trouve ridiculisé par des braqueurs, alors qu’il maltraite un de ses clients.

Dans le rôle du vieil homme humilié, Michael Caine ronronne tranquillement, son personnage attendant l’heure de se venger des banques, avec ses copains octogénaires, joués par Morgan Freeman et Alan Arkin. Du contexte social marqué par la crise jusqu’à l’idée du projet délictueux, son accomplissement et un dénouement prévisible, le troisième film de Zach Braff ne poursuit évidemment pas les mêmes intentions que Garden State ou Le rôle de ma vie, parce qu’on a ici affaire à un pur divertissement. Sauf que tout paraît convenu dans l’aventure de ces trois copains, qui vont se venger de la spoliation de leurs pensions et retrouvent une forme de jeunesse à travers des plaisanteries de bas étage, qui tournent à peu toutes autour de leur âge, des situations hautement prévisibles, parfois outrées, et des dialogues peu inspirés, bien loin des territoires du cinéma indépendant.

C’est certes d’un meilleur niveau que le week-end de vieux potes évoqué par Last Vegas, mais on ne peut pas dire que ce long métrage soit dopé par une énergie étourdissante et une mise en scène inventive, surtout qu’une bonne dose de sentimentalisme, imprégnée de morale familialiste, plombe certaines scènes, ralentit le rythme déjà tranquille de ce tout petit film. A regarder uniquement pour la sympathie que nous inspire le trio de comédiens principaux.