Broken City - le thriller politique avec Russell Crowe et Mark Wahlberg

Loin d’être le film politique de haute volée que son casting et son pitch laissaient espérer, Broken City navigue entre polar noir et thriller de série B. Résultat mitigé.

L’argument : Billy Taggart, un ancien flic reconverti en détective privé tente tant bien que mal de faire tourner son affaire. Le jour où l’homme le plus puissant de New York, le Maire lui confie la mission d’enquêter sur la supposée infidélité de sa femme, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver au coeur d’une vaste machination sur fond de campagne municipale.

© Universum Film GmbH

Notre avis : Gros échec au Box-office américain (19 M$ de recettes pour un budget d’au moins 35 M$), Broken City débarque en France cinq mois après sa sortie aux USA avec un buzz plutôt défavorable – le site Rotten Tomatoes, qui répertorie les avis des journalistes et blogueurs américains, n’a dénombré que 30 % de critiques positives. Il faut dire que le premier quart d’heure laisse craindre le pire. Après un procès pour meurtre où il échappe de justesse à la condamnation, Billy Taggart (Mark Wahlberg) doit démissionner de la police à la demande de Nicholas Hostetler, maire de New York (Russell Crowe), tombé sur une mystérieuse preuve établissant sa culpabilité sans ambiguïté. Une facilité scénaristique grossière, pense-t-on immédiatement, mais qui s’avérera finalement moins anodine qu’il n’y paraît... Sept années passent. On retrouve Billy en détective privé raté, traquant des maris volages dans des ruelles sordides, peinant à maintenir son affaire à flot. Jusqu’au jour où le maire décide de faire appel à lui pour espionner sa femme (Catherine Zeta-Jones), qu’il suspecte d’avoir une liaison. L’excuse est on ne peut plus bancale : en pleine campagne électorale pour sa réélection, l’édile veut à tout prix étouffer l’affaire sous prétexte que, selon lui, les New-Yorkais n’éliront jamais un cocu... De simple polar de série B, Broken City se transforme alors en thriller politique prometteur, multipliant les story-lines (l’affrontement entre Nicholas Hostetler et Jack Vaillant, sorte de chevalier blanc des temps modernes, pour la Mairie de New York ; l’enquête menée tambour battant par Billy ; la préparation enflammée à laquelle se livrent Jack et son conseiller pour les futurs débats…).

© Universum Film GmbH

Sauf que très rapidement, la dimension politique tombe aux oubliettes et devient davantage un faire-valoir à l’enquête de Billy – et les surprises qu’elle va dévoiler – qu’un sujet de premier plan. Le film aurait pu être l’occasion d’explorer les coulisses d’une campagne électorale, de sonder les magouilles des hommes politiques… En résumé, d’entrecroiser The Town et Les Marches du pouvoir. On est malheureusement loin de tout ça. Si Broken City s’avère moins simpliste que ce que son introduction laissait présager, Brian Tucker (le scénariste) ne parvient pas pour autant à dissimuler son manque d’inspiration. Jugez plutôt : parti sur les traces d’une société qu’il suspecte d’être au cœur d’une machination de grande ampleur, Billy Taggart découvre que ses employés réduisent à néant tous les documents (qu’on imagine incriminants, donc) qui leur passent sous la main. Sauf qu’à quelques mètres de l’immense benne derrière laquelle il se cache pour les espionner, l’ex flic découvre… des plans top secret, révélant clairement l’étendue de la dite machination, soigneusement disposés dans un carton intact. A partir de là, Broken City enchaîne les retournements de situations qui, au fur et à mesure que le dénouement approche, se font de plus en plus fréquents et de moins en moins vraisemblables. Au final, avec son casting alléchant et ses thématiques prometteuses (l’affrontement de deux visions de la politique, une mise en lumière des magouilles dont les hommes politiques sont capables pour accéder – ou se maintenir – au pouvoir) non abouties, Broken City laisse sur sa faim. Les amateurs de polars de série B efficaces et truffés de rebondissements y trouveront, eux, peut-être leur compte…