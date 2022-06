Buzz l’éclair - Angus MacLane - critique

Résumé : La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

Critique : Il y a fort à parier que la Walt Disney Company entame une nouvelle période de son œuvre audiovisuelle gargantuesque, en commençant à produire des films dérivés mettant en scène des personnages emblématiques de son catalogue et ayant marqué son public. On se souvient du singulier Cruella, réalisé en prise de vue réelle en 2021, remarquablement porté par Emma Stone. C’est cette année au tour de Buzz l’éclair d’avoir son long-métrage à lui, misant peut-être sur la nostalgie de la génération Toy Story pour attirer un maximum de spectateurs en salle. Fausse bonne idée ?

Le carton qui introduit le film précise que Buzz l’éclair a inspiré le célèbre jouet que l’on connaît et se trouve être le film préféré d’Andy, demeure le seul clin d’œil explicite à la célèbre tétralogie. Le long-métrage s’inscrit dans les codes traditionnels des films d’exploration spatiale tels Seul sur Mars ou Interstellar. La première partie du récit montre le héros effectuant plusieurs vols d’essai afin de ramener son équipage sur Terre. Seul grain de sable dans la machine, un système instable et des vols de quatre minutes qui durent en réalité… quatre ans. Un concept intéressant autour des théories de la relativité et de l’espace-temps, que la production abandonne au bout d’une demi-heure.

Le scénario fait ainsi le service minimum, misant presque exclusivement sur un humour bon enfant omniprésent et Sox, un chat robot qui porte le film à lui seul.

Si le comique, le second degré et l’art du décalage ont largement contribué au succès de la saga Toy Story, force est de constater que Buzz l’éclair n’est que peu de choses sans l’humour : l’univers spatial est peu développé et si les personnages qui accompagnent Buzz sont volontiers rigolos, ils n’en manquent pas moins de profondeur et de complexité. C’est presque malgré eux qu’ils aident le ranger de l’espace dans sa mission, puisque les situations désespérées sont la plupart du temps résolues par les gadgets de Sox – dont on imagine déjà le nombre de jouets et produits dérivés à son image que Disney tentera de vendre partout sur la planète. Nous ne nous attarderons pas sur la quasi-inexistence de l’antagoniste, qui n’est là que pour donner une raison d’être au climax.

La réalisation, menée par Angus MacLane, fait le job de son côté. Les décors ont une belle esthétique, tout comme l’animation, fluide et précise comme toujours.

Un goût de nostalgie se fait toutefois sentir quand arrive le générique de fin. À toujours vouloir plaire au plus grand nombre et se préserver de toutes les polémiques, Disney devient plus terre à terre, délaissant la dimension onirique, merveilleuse et féérique qui ont fait sa renommée dans le monde du cinéma d’animation et du divertissement. Depuis le merveilleux Vice-Versa et le tournant mainstream amorcé par la plateforme Disney+ en 2019, nous ne rêvons plus.