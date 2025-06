C’est pas du féminisme, c’est du bon sens - Camille de Decker - critique

Critique : Dès les premières pages, C’est pas du féminisme, c’est du bon sens se pose comme un livre de chevet pour les exaspéré.es du sexisme ambiant et les personnes curieuses en quête d’arguments. Organisé en chapitres thématiques très accessibles, des clichés sur l’égalité déjà acquise aux résistances face à l’évolution des mentalités, l’ouvrage alterne démonstration rigoureuse et ton volontairement direct, parfois piquant, souvent drôle, mais toujours éclairant. Ce qui frappe d’abord, c’est la clarté pédagogique de Camille de Decker. Loin des théories parfois austères, elle s’appuie sur des cas concrets, des chiffres issus d’études récentes (INSEE, Harvard Business Review, OCDE…) et une parole décomplexée. L’autrice manie une ironie bien dosée pour tourner en ridicule les arguments sexistes les plus persistants : non, les femmes ne « choisissent pas » spontanément les métiers les moins bien payés : et non, le féminisme ne veut pas prendre le pouvoir, il veut le partager.

Son style alerte, presque oral, déjoue les accusations de radicalité et réaffirme que l’exigence d’égalité n’est ni une mode, ni une guerre des sexes, mais un impératif de justice sociale. C’est un livre qui parle au lecteur comme à un ami : sans condescendance, ni abstraction, mais avec cette forme rare de franchise qui décomplexe et galvanise.

En somme, C’est pas du féminisme, c’est du bon sens est une lecture essentielle pour celles et ceux qui en ont assez de devoir justifier l’évidence. Il ne révolutionne pas la pensée féministe, mais la rend plus audible, plus proche et, surtout, plus utilisable. Un outil d’autodéfense intellectuelle à glisser dans toutes les mains.