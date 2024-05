La vie rêvée d’un papillon - Sylvère Denné & Sophie Ladame – la chronique BD

Résumé : Papillon, c’est l’histoire d’un gars qui s’évade, une fois, deux fois et d’autres fois encore, c’est un type qui cherche à être libre, toujours. Un homme, Henri Charrière, qui a fait de sa vie une histoire. Récit fantasmé ou récit véridique, cette bande dessinée conte l’ histoire d’une vraie vie devenue fiction.

Critique : Sylvère Denné, le scénariste, a découvert la vie rocambolesque d’ Henri Charrière en lisant le son autobiographie publiée par Laffont en 1969. Cette publication a eu un grand succès commercial, mais a aussi rapidement suscité des polémiques sur la véridicité des propos de l’auteur. Quelques années après en 1973, le livre fut adapté au cinéma aux Etats-Unis avec Steve McQueen et Dustin Hoffman comme acteur. Le film remporta un grand succès à son tour.

© Sylvère Denné & Sophie Ladame / La Boîte à bulles

Henri Charrière, ex-taulard qui a fait fortune en Amérique du Sud avant de revenir en France. Il se surnomme « Papi » pour ses complices de vie et « Papillon » pour le grand public. Le scénariste choisit de questionner la construction de la notoriété de son personnage : comment devient-on célèbre quand on devient de nulle part ? « Qui raconte » peut se demander le lecteur, où se situe la vérité ? Car ici, il est question de bluff, de subterfuge, de ruses et de jugeote, mais aussi de sang-froid et de ténacité.

© Sylvère Denné & Sophie Ladame / La Boîte à bulles

Le lecteur lit une bande dessinée qui se joue sur une double temporalité, les années 30 et les années 50-60. Ces deux périodes sont formalisées par deux styles de dessin et graphisme différents. La dessinatrice Sophie Ladame, choisit l’aquarelle et l’encre sur papier kraft pour la première époque et de l’encre pour la seconde. Artiste, elle-même marin et adepte des carnets de voyage, elle parvient à dessiner l’atmosphère océanique et îlienne dans laquelle se jouent les évasions successives de Papillon. Elle use ensuite de l’encre et du noir et blanc pour les périodes suivantes. D’un côté les îles où se joue le plus dur, où la mort frôle la vie plus d’une fois, où l’enfermement s’inscrit paradoxalement dans des horizons infinis et ouverts. De l’autre, la ville, de Caracas à Paris, qui grouille d’inconnus et de célébrités, de paillettes, de cabaret et de cafés. Dans les deux cas, l’argent semble la clé du succès.

L’ensemble fonctionne très bien. Ce duo scénariste/dessinatrice travaille une nouvelle fois ensemble après une première collaboration en 2018 (Bleu Amer). Ici, leur complicité offre une bande dessinée qui se lit facilement et en même temps interroge le lecteur. Elle porte le titre : « La vie rêvée d’un papillon ». On peut se demander où se situe le rêve, car nous refermons le livre, avec un sentiment de vraisemblance, mais peut-être sans vérité... Ainsi, le plus important dans ce cas, n’est peut-être pas de dire vrai, mais plutôt de questionner le récit que l’on se fait d’une vie.