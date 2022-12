Camille Redouble - le test DVD

Résumé : Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Éric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille… Vingt-cinq ans plus tard : Éric quitte Camille pour une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Éric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de leur histoire ?

Le film : Treize nominations aux César ! Visiblement, le film de Noémie Lvovsky a réussi son coup. Pourtant, ce nombre excessif de nominations laisse la presse cinéma et les cinéphiles dubitatifs (voir notre article). Car si Camille Redouble se veut être un "joli" film, ponctué de belles scènes, il n’arrive pas à faire passer quelques moments un tantinet longuets. Peut-être que Lvovsky n’a pas su insuffler plus de vie à ses personnages et davantage de fantaisie. Difficile donc de s’y attacher totalement, même si la réalisatrice réussit à retranscrire avec émotions les relations entre l’héroïne qu’elle incarne, quadra revenue dans son passé, et ses parents. Le reste, brodé tout autour, ne semble qu’un prétexte pour combler les trous.

Les suppléments :



Une édition double DVD. Sur l’un, le film. Sur l’autre, les bonus. On s’attend alors à une jolie ribambelle de suppléments. Que nenni ! On n’y trouve qu’une poignée de scènes coupées ou commentées, une série d’essais et d’improvisations, une bande-annonce et une galerie photo. On regrette l’absence d’un making of, d’interviews et de reportages associés au thème du film, qui auraient pu nous révéler la source d’inspiration de scénario au sujet très américain.

L’image :



L’image est claire, lumineuse. Plus de netteté dans la restitution du détail aurait été appréciable.

Le son :



La sempiternelle piste 2.0 côtoie le 5.1 Dolby Digital. Celle-ci s’anime surtout pour les scènes musicales, mais l’ensemble étant très intimiste, on reste dans l’illustratif, sans faute, ni éclat.