Demain et tous les autres jours - la critique du film

Résumé : Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, une personne fragile à la frontière de la folie. C’est l’histoire d’un amour unique que le film nous raconte.

Critique : Cinq ans après Camille Redouble, Noémie Lvovsky, à la fois coscénariste (avec Florence Seyos), réalisatrice et comédienne, continue d’explorer les mystères et la complexité du monde de l’enfance. Si la fantaisie qui la caractérise déborde parfois vers des sommets oniriques déroutants, elle signe néanmoins une œuvre inventive et énergique peuplée de personnages touchants.

Mathilde (Luce Rodriguez au naturel confondant que la réalisatrice qualifie de vaillante et fervente) est une fillette intelligente et vive. L’école, elle n’aime pas vraiment y aller. Ce ne sont pas les leçons et les devoirs qui lui posent problème mais bien plutôt ses relations avec les autres qui passent leur temps à se moquer d’elle. Il faut dire que Mathilde mène une vie bien différente de celle de ses camarades de classe. Sa mère (interprétée avec force par une Noémie Lvovsky plus que convaincante) est une femme fantasque et déconnectée de la réalité. Mathilde est livrée à elle-même. Elle prépare ses repas. Quand sa mère s’achète une robe de mariée pour se pavaner dans les rues jusque tard dans la nuit, elle s’inquiète de son absence. De la même manière, elle la suit sans rien dire quand celle-ci décide de déménager et d’occuper un appartement à sa convenance, quitte à devoir déloger ses actuels occupants. Tout le monde affirme que sa mère est folle mais Mathilde n’en a cure. Car elle sait que cette inversion des rôles contre-nature est le secret de cette osmose mère-fille. Elle y voit le meilleur moyen de reculer l’échéance inéluctable de cette séparation qu’elles redoutent toutes les deux mais que la vie leur imposera un jour ou l’autre. La déchirure de la perte de l’autre plane comme une menace tout au long du film. La féerie et la poésie émanant de ce film posé à hauteur d’enfant permettent de l’atténuer. Cette mère qui n’a pas de prénom fuit une réalité trop terre à terre pour elle. Elle symbolise toutes les mères passionnément aimées mais d’avance perdues pour leur fille. Néanmoins consciente du déséquilibre qu’elle impose à sa fille et aussi parce que l’amour fusionnel est trop dangereux, elle lui offre un compagnon à plumes, un hibou, qui se fait le réceptacle de ses angoisses, de ses manques et de ses désirs de construction.

Malgré des dialogues savoureux, la narration s’égare dans une tournure fantastique qui risque bien de laisser sceptiques les esprits les plus cartésiens, et les personnages perdent de leur consistance. Le titre nous le laissait supposer : demain et tous les autres jours se ressemblent. Et l’on assiste encore et toujours aux actes irrationnels de la mère sans pouvoir envisager une quelconque issue, ce qui crée une atmosphère d’emprisonnement quelque peu oppressante.

C’est finalement un Mathieu Almaric, magnifique de dignité et de sagesse, qui en père aimant et responsable, viendra délivrer ce duo follement enchaîné, tout en s’efforçant de respecter la force de cette belle relation dont il se sait à tout jamais exclu.

Bien plus qu’un film sur la folie, c’est une réflexion sur l’amour à la folie que nous offre Noémie Lvovsky.