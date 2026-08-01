Critique

CINÉMA

Cendres et diamant - Andrzej Wajda - critique

Le 1er août 2026

Le jour de la reddition officielle de soldats allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945, deux soldats polonais organisent un attentat sur une voiture, pensant qu’il y avait à bord un commissaire communiste nommé Szczuka. En réalité, ils tuent deux jeunes hommes innocents. Le soir même, ils s’arrêtent dans l’hôtel où loge Szczuka. C’est le début d’une crise d’identité pour le plus jeune des deux soldats. Un chef-d’œuvre !

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