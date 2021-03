Ceux qui décident - Lisen Adbåge - chronique de l’album jeunesse

Résumé : Dans la cour de récréation, il y a deux clans : celui des enfants qui imposent aux autres leurs envies et les empêchent de jouer, et celui de ceux, brimés par les premiers, qui s’inventent autant de jeux que les premiers détruisent systématiquement.

Critique : Ceux qui décident est un livre essentiel qui affronte directement le sujet du harcèlement. L’autrice nous introduit dans une cour d’école ordinaire (elle s’étend au parc, pour des besoins évidents de décors qui abreuvent la narration), et nous place à hauteur d’enfance, pour que nous retrouvions la nôtre et que le jeune lecteur s’identifie immédiatement aux personnages. Ainsi, dès les premières planches l’empathie est grande pour cette bande d’écoliers tout sourire, aux styles vestimentaires hétéroclites et bigarrés, dont la disparité indique des origines sociales diverses et la solidité de l’amitié qui les unit. On se sent alors terriblement démunis, lorsque la bande de « ceux qui décident » - dont les vêtements connotent de manière quelque peu caricaturale la nocivité - les tourmente, les poursuit et finalement leur interdit de s’épanouir dans les jeux qu’ils élaborent. L’absence d’adulte se révèle particulièrement intelligente, car elle implique une résolution de l’histoire par les enfants seuls. La conclusion se révèle alors particulièrement libératrice (autant pour les protagonistes que pour le lecteur) : quand les gredins virent les enfants du terrain de football, ces derniers se rendent compte qu’ils ne sont pas assez pour jouer et leur intiment l’ordre de les accompagner dans la partie. Ils refusent et partent s’amuser au loin. Ce dénouement illustre merveilleusement bien le pouvoir du collectif, qui offre la possibilité de dire non et de ne pas accepter les brimades. Le groupe permet ainsi de se dépasser individuellement, de transcender la gêne ou la honte des persécutions pour oser exprimer la force de son individualité et du désir qui anime la troupe.

Les images de Lisen Adbåge sont magnifiques, incarnent véritablement cette histoire, la rendant vivante, belle, et inattendue. La dessinatrice varie sans cesse d’outils pour offrir des compositions très bien construites et visuellement dynamiques. On se régale à chaque page et cette inventivité, cette liberté dans le dessin permettent d’adoucir le ton du récit et de rester à une distance sensible qui touche d’autant plus.

Ceux qui décident est une belle leçon de vie qui aidera certainement de nombreux jeunes lecteurs dans la même situation que les protagonistes.