Tout ou rien ! - Thierry Guitard - la chronique BD

Résumé : Il était une fois un jeune garçon vivant dans une barre d’immeuble de banlieue et qui se met en tête de vivre du dessin. Encore faut-il vivre sa vie avant, exister et trouver une place dans le monde.

Thierry Guitard nous raconte sa vie dans une autobiographie saisissante, pour ne pas dire vertigineuse. Découpant son récit en chapitres indiquant son âge, il relate les faits les plus marquants qui ont participé à forger le jeune adulte qu’il allait devenir (présent dans les dernières pages du livre) et l’homme qu’il est maintenant (présent dans toutes les pages du livre à la fois par le dessin mais aussi par le regard qu’il porte aujourd’hui sur ces évènements). Il se découvre sans fard et partage aussi bien les joies intenses que les drames déchirants. Bien entendu, à travers son histoire, c’est aussi une époque qu’il dépeint, même si la focale demeure vraiment personnelle, intime, et qu’aucune ambition de faire exemple, de représenter une génération entière ne semble poindre dans ces pages. Cependant, il offre un aperçu vif et précis d’une famille démunie (ou plutôt d’une femme élevant seule ses enfants) dans la France des années 80. Des banlieues aux Maisons des jeunes et de la culture (MJC) en passant par le petit trafic ou les vacances estivales, chaque évènement personnel s’ancre dans une réalité historique qu’il convoque naturellement. Ainsi, au-delà de l’aspect poétique et littéraire pouvons-nous trouver un véritable intérêt sociologique à ce livre.

Thierry Guitard / Nada éditions

Célèbre illustrateur, graphiste et auteur de bande dessinée, Thierry Guitard emploie un style graphique qui a fait sa renommée et qui incarne (et s’incarne) à merveille dans cette histoire. Son dessin se dirige vers un réalisme schématique et sa ligne, tracée nettement avec précision et rigueur, délimitant clairement les surfaces, lorgne vers la ligne claire, mais avec un trait plus épais, plus lourd et dense à la fois. Les couleurs pop détonnent dans ces images structurées : saturées et souvent réalisées avec des teintes primaires, simples, elles illuminent les planches et s’approchent d’un dynamisme pop. Toutes ces caractéristiques esthétiques détonnent particulièrement avec les évènements racontés : les couleurs rayonnantes apportent une teinte euphorisante (cette caractéristique est d’autant plus flagrante que, pour marquer une période très sombre de sa vie, l’auteur emploie, le temps de plusieurs pages, du noir et blanc soutenu par du gris), alors même que le récit pourrait paraître plutôt sombre voire dramatique. Plus encore, paradigmatique d’une époque, ce dessin déploie une puissance visuelle qui contrecarre la nostalgie qui pourrait se lover dans ce style que d’aucuns pourraient qualifier de suranné ou d’anachronique. Au contraire, l’auteur trouve ici toute la force de sa proposition : il ne tombe ni dans le misérabilisme ni dans le pathos, et installe en parallèle une distance réflexive qui lui assure une narration claire qui rend son témoignage d’autant plus poignant.

Thierry Guitard / Nada éditions

Thierry Guitard, en grande forme dans ce livre, propose une autobiographie sensible où l’humour côtoie le drame et propose une tranche de vie pour le moins émouvante.

Thierry Guitard / Nada éditions