Chaos de famille - Franz Bartelt - critique

Critique : Franz Bartelt est un écrivain prolifique dont on parle peu. Et pourtant, son regard sur l’univers des paumés solitaires, des amoureux de la bouteille, des accros du comptoir, des habitués des allocs, des chômeurs éternels ou des dépressifs incurables, est tout aussi tendre que féroce. Ils ne sont pas si nombreux les auteurs capables de nous promener sur plus de deux cents pages, sans vraiment se soucier de l’histoire, comme c’est le cas avec ce Chaos de famille. L’humour plus que noir de Bartelt se suffit presque à lui-même.

Au départ, il y a le gros Plonque, que sa femme Carmina n’appelle plus que "Eho", véritable "obsédé du cul de la femme" comme il le dit lui-même. Avec Carmina, il fait ceinture depuis douze ans. Elle l’a remplacé par une télé crachant ses programmes débiles et ne se prive pas pour s’épancher auprès de sa grosse nympho de voisine, à qui Plonque rêve de faire sa fête. Le tableau ne serait pas complet si l’on ne parlait pas des frères, sœurs, et parents de Carmina, dépressifs de génération en génération, emmerdeurs et méchants, dont les décès successifs vont rythmer le fil cette histoire.

Bartelt se pose ici comme un digne successeur de Frédéric Dard, restituant les dialogues les plus truculents d’une famille Bérurier, Alexandre et Berthe en tête, alcoolisée. Plonque et les siens appartiennent à ces personnages sans complexe ni manières, pour qui le sexe et la vinasse ont toujours fait bon ménage. Un humour caustique, détonant et franchouillard agrémente avec bonheur ce récit sans queue ni tête, ressuscitant une part de l’esprit du Michel Audiard de la grande époque. Les amateurs de bons mots à l’esprit mal tourné apprécieront à coup sûr ce roman, prouvant que les écrivains sans tabous existent encore.