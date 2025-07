Chronique des années de braise - Mohammed Lakhdar Hamina - critique

Résumé : Ahmed, paysan pauvre, quitte son village pour la ville à la recherche d’une vie plus facile. Il rencontre Miloud, un fou visionnaire, et surtout la misère et l’injustice. Chronique événementielle de l’histoire algérienne, de la conquête française à 1954, date du déclenchement de la guerre de Libération nationale, le film relate, à travers la vie d’une famille et de quelques individus symboliques, la résistance du peuple algérien tout entier à l’expropriation de ses terres et à la déculturation.

Critique : Présenté en compétition au Festival de Cannes 1975, Chronique des années de braise reçut la Palme d’or décernée par le jury de Jeanne Moreau : une première pour un film africain. Ancien directeur des Office des Actualités Algériennes, Mohammed Lakhdar Hamina, également opérateur, avait signé trois longs métrages dont Le vent des Aurès (1966). Ce film avait été possible grâce à l’Office National pour le Commerce et l’Industrie Cinématographique, un organisme public que le réalisateur avait créé, et qui donna une impulsion au cinéma algérien. Vaguement inspiré de ses souvenirs d’enfance et de jeunesse (le réalisateur avait des parents agriculteurs, il s’est engagé pour l’indépendance de l’Algérie), le scénario de Chronique des années de braise a été coécrit avec Tewfik Farès. Le récit est découpé en six volets : Les années de cendre (la sécheresse, la pauvreté, l’exode rural), L’année de la charrette (la Seconde Guerre mondiale et ses effets), Les années de braise (dans l’après-guerre, la montée de la conscience politique face à la colonisation, L’année de la charge (les élections de 1947, le débat entre légalisme et combat armé), Les années de feu (les soulèvements dans les campagnes, la montée des maquis), Le 1er novembre 1954 (le début de la guerre d’Algérie).

Mohammed Lakhdar Hamina s’inscrit dans la mouvance d’un cinéma ouvertement engagé, dénonçant les méfaits historiques du pouvoir colonial, comme l’avait proposé, dans un autre registre, Ousmane Sembène avec La Noire de…. Car c’est bien l’injustice intrinsèque de la colonisation qui est montrée dans ce récit fleuve : expropriation de terres, utilisation d’une main-d’œuvre corvéable à merci, inégalité de statut juridique, utilisation des « indigènes » comme chair à canon. L’image des Français n’est guère présentée de façon glorieuse, à l’instar du contremaître odieux campé par François Maistre ou du policier brutal interprété par Jacques Richard. On ne saurait reprocher au réalisateur son manichéisme, tant les faits réels ont peut-être été plus terribles, et c’est aussi la marque de certains grands films politico-historiques de forcer le trait, du Cuirassé Potemkine d’Eisenstein à 1900 de Bertolucci. Ce qui n’empêche pas le cinéaste d’être plus nuancé quand il évoque par exemple le manque d’homogénéité du courant indépendantiste, avant le déclenchement de la guerre d’Algérie. Au sein de cette fresque grandiose, les personnages, même principaux, semblent secondaires, tant leur drame individuel se fond dans le collectif, à l’instar d’Ahmed, le protagoniste, qui passe de la frustration contenue à la revendication ardente.

Soulignons ici la qualité d’un casting réunissant, entre autres, l’acteur grec Yorgo Voyagis, Cheikh Nourredine (Noureddine Meziane) et Mohammed Lakhdar Hamina lui-même, impressionnant dans le rôle du conteur semi-fou. Mais la grande réussite de Chronique des années de braise réside dans sa mise en scène, conciliant gigantisme et épure, avec un filmage magnifique du désert et une direction sans failles des nombreux figurants. L’usage pertinent du Scope, de l’élévation des grues ou des panoramiques confère au long métrage un souffle indéniable. Chronique des années de braise connut une carrière commerciale somme toute honorable pour un film africain, aidée par son prix cannois. Mohammed Lakhdar Halina, à qui d’aucuns reprocheront par la suite d’être devenu le « cinéaste officiel du régime », signera des longs métrages moins marquants, à l’instar de l’académique coproduction La dernière image (1986). Chronique des années de braise tomba quant à lui dans un injuste oubli, sans édition VHS ou DVD. Le film a été restauré en 4K par The Film Foundation et projeté dans la section Cannes Classics du Festival de Cannes en mai 2025, le jour même de la mort du cinéaste. Le distributeur Les Acacias en proposent une reprise en salle.