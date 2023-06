Cléo, Melvil et moi - Arnaud Viard - critique

Résumé : Dans le Paris désert du premier confinement, Arnaud, 55 ans, séparé d’Isabelle et père de deux enfants, va profiter de ces 55 jours pour prendre soin d’eux et faire le point sur sa vie, ce qui le conduit aux souvenirs mais aussi à l’avenir… L’avenir, c’est peut-être Marianne, la pharmacienne du quartier… Ses yeux sont verts, et derrière la vitre en plexiglas, une attirance va naître.

Critique : Le 15 mars 2020, sous un soleil printanier, deux enfants, accompagnés de leur père courent dans le grand jardin du Luxembourg à Paris. Ils ne le savent pas encore mais le lendemain, le président de la République apparaîtra à la télévision, pour déclarer, d’un air solennel, que leur pays est en guerre et que l’ennemi à battre s’appelle Covid. Un événement qui en a abattu plus d’un. Ce n’est pas le cas pour Arnaud Viard, comédien et réalisateur qui voit pourtant ses projets stoppés et ses rentrées d’argent compromises.

Alors, dans un premier temps, il décide de filmer son quartier de Saint-Germain-des-Près totalement désert d’où émerge une poésie inattendue, sublimée par le choix du noir et blanc. Récemment séparé de sa femme, il a la garde de ses deux enfants, âgés de trois et six ans. Il peut leur consacrer tout son temps et immortalise leurs repas, leurs jeux, leur caprices. Et voilà qu’à l’intérieur de ce quotidien restreint mais apaisé, identique à celui de bon nombre de ses compatriotes, il découvre qu’il ne s’est jamais senti mieux vivre, à l’heure où il n’a rien à faire que de renforcer les liens avec ses enfants, mesurer la force de ce que son père lui a transmis et expérimenter de nouvelles manières de séduction, lui qui n’a plus tenu de femmes dans ses bras depuis plusieurs mois.

Se promenant gentiment entre fiction et réalité, ce journal intime aurait pu facilement sombrer dans une affligeante banalité. Mais profitant de cette occasion inopinée, Paris troque son bruit et sa fureur contre une infinie douceur, revêt ses plus beaux atours enveloppés de ce noir et blanc à l’élégance intemporelle et retrouve sans conteste son titre de capitale du romantisme, abri idéal d’une idylle naissante à laquelle la gracieuse Marianne Denicourt apporte sa spontanéité et sa complicité.

Avec la générosité qui, depuis sa première réalisation Clara et moi (2004), nourrit ses films, Arnaud Viard s’interroge sur l’amour, le couple et son statut d’artiste à la fois nourri du monde qui l’entoure et replié dans son univers artistique. Même la météo se met au diapason permettant de parsemer d’une luminosité toute printanière les scènes avec les enfants (qui sont les siens), tandis qu’une voix off (celle du réalisateur) se fait introspective pour laisser libre cours aux émotions et nous les faire partager.

Certes, la mise en scène fait preuve d’un académisme certain. Certes, ce modeste film ne révolutionnera pas le monde du cinéma. Pourtant, il se dégage de cette parenthèse enchantée d’1h15, une tendresse et un optimisme dont il serait dommage de se priver.