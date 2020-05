Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part - Arnaud Viard - critique

Résumé : Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

Critique : La romancière Anna Gavalda a toujours mis des mots forts et justes sur la vie familiale et ordinaire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Arnaud Viard est un acteur et réalisateur discret, humble, ayant travaillé au cinéma et à la télévision sans jamais chercher la reconnaissance à tout prix. Ces deux-là étaient faits pour s’entendre.

Librement adapté du recueil de nouvelles éponyme de Gavalda, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part met en scène quatre frères et sœurs. La famille, apparemment soudée, n’en est pas moins innervée de tensions et d’égoïsme. Le scénario, quant à lui, déverse du pathos à la pelle, que les acteurs et la mise en scène ne parviennent pas à endiguer.

Copyright Céline NIESZAWER © EASY TIGER - UGC IMAGES - FRANCE 2 CINEMA - LES MILLE ET UNE MARCHES

En couple et père d’une petite fille, Jean-Pierre est un cadre prospère qui rêvait de devenir acteur. Plombé par une vie ennuyeuse, il se met à déprimer sévèrement lorsqu’une de ses anciennes camarades, Héléna, lui annonce qu’elle va mourir. BIM ! Sa sœur Juliette, aspirante écrivain, enceinte de son premier enfant et follement amoureuse de son conjoint, ne vivra pas sa maternité comme prévu. BAM ! Et comme si cela ne suffisait pas, toute la famille se retrouve en deuil du jour au lendemain. BOUM !

Au sein de cette famille, la solidarité n’est qu’apparente : on donne le change le temps d’un repas pris ensemble, mais on pense beaucoup à soi, à sa carrière, à sa réussite : le personnage de Margaux, la petite dernière qui se rêve grande photographe sans prendre la peine d’avoir un boulot alimentaire, en est la parfaite illustration. Seul Mathieu, trentenaire célibataire effrayé par une stérilité imaginaire et terrifié à l’idée de séduire sa collègue Sarah, apporte un souffle de fraîcheur comique bienvenu.

Copyright Céline NIESZAWER © EASY TIGER - UGC IMAGES - FRANCE 2 CINEMA - LES MILLE ET UNE MARCHES

Ceci étant dit, le film n’est pas complètement raté. Fort de ses expériences de comédien et de professeur au cours Florent, Arnaud Viard dirige ses comédiens d’une main de maître : Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe, Camille Rowe, Elsa Zylberstein, tous interprètent leurs personnages avec justesse et sensibilité.

La mise en scène est au service du jeu des acteurs : les décors sont épurés, la photographie très douce, tout comme le montage discret.

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part est un film inégal sur le plan scénaristique, mais plaisant à regarder.