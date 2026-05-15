Cœur secret - Tom Fontenille - critique

Résumé : « En l’espace de quatre ans, Lilou est sortie du secret. Elle est devenue une femme de soixante-quatre ans qui aime bricoler, jardiner, faire du vélo et s’occuper de ses petits-enfants. En accompagnant sa transformation, j’ai filmé une famille qui panse ses plaies et réinvente une place pour chacun.e. Cette famille est la mienne, Lilou est mon père. »

Critique : D’abord, c’est une photo posée sur un meuble ou un piano d’une femme relativement âgée. Elle a les cheveux longs gris, et on sait tout de suite qu’elle n’est plus de ce monde. Puis soudain, comme par enchantement, au portrait figé se substitue l’image d’un homme qui joue au piano. On n’est pas chez Christine Angot, mais le spectateur pressent immédiatement qu’il y a dans cette famille des morts qui hantent les imaginaires et des conflits qui ne parviennent pas à s’éteindre. Et pour cause, ce père qui se laisse filmer, après avoir accompagné son épouse vers la mort, a révélé à ses enfants son désir puissant de devenir une femme.

Tom Fontenille filme les propres membres de sa famille, à commencer son père puis sa sœur. Ce parcours de transformation des identités sexuelles n’est absolument pas autocentré. Ce père qui confie à son fils son désir profond d’assumer sa féminité pourrait être un personnage sorti d’un roman, autour duquel chacun verrait ses propres tourments identitaires ou narcissiques. Tom le filme sur son vélo, quand les conflits ne prennent pas le pas sur cet équilibre familial, si fragile, depuis la disparition de la mère.

Cœur secret est un film sur le deuil. Deuil d’une identité qui n’est plus la sienne. Deuil d’une disparition trop précoce dont on ne se remet pas. Chacun des personnages se débat dans une douleur qui trouve ses racines dans la perte. On comprend la lutte du père pour recouvrir son identité profonde, comme on comprend la colère de sa fille qui se sent méprisée et rejetée par un père surtout intéressé par lui-même. Cette sélection de l’Acid 2026 rappelle dans le formalisme et le ton un documentaire sélectionné en 2025, La vie après Siham de Namir Abdel Messeeh. On retrouve l’exercice de l’autofiction comme une invitation à l’universalité et surtout une sorte de jolie variation sur le deuil qui ne cède jamais au narcissisme ou au mélodrame. En ce sens, Cœur secret raconte la fabrique d’un cinéaste qui, à travers la figure de son père, devient un créateur. Le spectateur ne peut être que sensible aux scènes de hors champ où la douleur des personnages est immense, sans être directement visible.

Cœur secret est une vraie réussite. Le film confirme l’incroyable puissance créatrice du documentaire dans cette sélection de l’ACID 2026.