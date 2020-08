Comme des Bêtes 2 - la critique du film

Résumé : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer. Pendant ce temps, alors que son maître est absent, Giget, la petite Loulou de Poméranie, essaie de sauver le jouet préféré de Max d’un appartement infesté de chats avec l’aide de l’imposante Chloe, devenue complètement accro à l’herbe à chat. Pompon, l’adorable petit lapin complètement cintré, pense qu’il a des superpouvoirs depuis que sa propriétaire Molly lui a acheté un pyjama de super héro. Mais quand Daisy, une Shih Tzu téméraire, vient l’embarquer pour une mission périlleuse, il lui faudra rassembler tout son courage pour devenir le héro qu’il n’était pour l’instant que dans ses fantasmes. Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?

Notre avis : C’est un plaisir de retrouver le Jack Russel Terrier Max, en compagnie de sa maîtresse Katie et… de son mari Chuck et de leur fils Liam. Hélas, trop attaché à l’enfant pour le laisser apprendre et grandir seul, Max passe du statut d’animal de compagnie à celui de garde du corps canin, tentant, avec l’aide de ses amis chiens et chats, de préserver Liam du monde extérieur, jusqu’à l’excès.

Les premières séquences de ce second volet présentent, dès le premier quart d’heure, le fil dramatique et théorique du récit : le dépassement de soi, qui conjugue confiance et courage. Comme des Bêtes 2 présente ainsi non pas une, mais trois histoires parallèles, qui s’articulent et se rejoignent autour de ce thème.

Alors qu’il part en vacances avec ses maîtres à la campagne – qu’il estime pleine de dangers pour Liam –, Max demande à Giget, son amie Loulou de Poméranie, de garder son jouet préféré. Celui-ci est dérobé par un chat, obligeant Giget à surmonter ses craintes et à se faire passer pour une chatte, afin de récupérer le jouet chez une vieille dame sénile.

Dans le même temps, le lapin Pompon, toujours prêt à se faire mousser en jouant les super-héros, se voit demander par Daisy, une femelle Shi Tzu, de libérer un jeune tigre blanc d’un cirque, dirigé par le tyrannique Sergueï. Nombre de films américains, y compris à destination du jeune public, continuent d’être vindicatifs à l’égard du vieil ennemi de la Guerre Froide, mais le ressort comique vient surtout du fait que Pompon, lapin mâle, est un piètre super-héros face à l’intelligence et à la détermination de Daisy, chienne femelle. Depuis l’affaire Weinstein et le mouvement MeeToo, les productions hollywoodiennes présentent de plus en plus de protagonistes féminines fortes. On ne peut que s’en réjouir.

Loin de tous ces tumultes, à la campagne, Max fait la connaissance d’un chien de berger nommé Rico qui, comme les situations que vivent Giget et Pompon, lui apprend à dompter ses peurs et à faire preuve de courage.

Trois histoires, très simples et lisibles, pour un concept complexe, mais rendu très intelligible par le film, et toujours autant de divertissement. D’un scénario moins conventionnel que la plupart des scripts hollywoodiens, les réalisateurs Chris Renaud et Jonathan Del Val tirent des scènes de course-poursuite réjouissantes - notamment celle du climax, dont on ne parlera pas ici – et des séquences de pure comédie jubilatoires, comme celle où la grosse chatte Chloé apprend à Giget à se comporter en chatte.

L’animation est, comme toujours chez Illumination, impeccable, et le montage très dynamique. Et si le scénario manque quelque peu de nuances et de complexité, on ne boude pas son plaisir.