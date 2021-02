Comme une image - Agnès Jaoui - critique

Résumé : Lolita (Marilou Berry) est une jeune femme mal dans sa peau. Fille d’un écrivain célèbre, Etienne Cassard (Jean-Pierre Bacri), se trouvant trop grosse et pensant être sans autre attrait que d’être la fille de.., elle essaie de se distinguer dans le chant lyrique. Sa professeure, Sylvia (Agnès Jaoui), elle-même mariée à Pierre, un écrivain prometteur (Laurent Grévill) ne la ménage pas jusqu’au jour où elle apprend la filiation de son élève.

Critique : Autant Le goût des autres, le premier film d’Agnès Jaoui, déjà co-écrit avec Jean-Pierre Bacri, développait une bienveillante attention à des personnages plus maladroits qu’autre chose, autant ce deuxième film tourne au jeu de massacre.

Si les auteurs misent une nouvelle fois sur le film choral, aucun protagoniste ne sortira indemne de ce parcours d’une jeune femme mal dans sa peau. Le fameux écrivain concentre tous les défauts : égoïste, machiste, coutumier des réflexions extrêmement désagréables envers ses proches, il semble ne rien respecter hormis son petit ego, il refuse aussi de reconnaître le moindre talent à cette grande fille qui l’embarrasse avant tout. La professeure de chant, soi-disant moderne, trahit sa raideur par ses vêtements, et ne regardera vraiment Lolita que quand elle saura de qui elle est la fille. Son époux Pierre, lui, est prêt à tout pour acquérir la célébrité, subir les saillies d’Étienne, participer à un indigne talk-show télévisé, et parallèlement tourner le dos à son meilleur ami. Quant à Lolita, elle excuse ses échecs par cette trop lourde hérédité, et se transforme en une insupportable capricieuse.

Si la signature Jaoui/Bacri repose, comme toujours, sur de brillants dialogues, et un sens aigu de l’observation de leurs contemporains, la noirceur de tous les personnages finit par donner une vision uniquement misanthrope sans issue. Presque tout le contraire de leur premier film.

Maintenant, attention, le long métrage est loin d’être désagréable. On se délecte de bon nombre de situations et de bons mots, les profils sont extrêmement bien dessinés jusque dans les détails : on se lasse pas des chemises voyantes de Jean-Pierre Bacri, invariablement recouvertes d’un débardeur en laine non moins voyant.

Le film obtiendra le prix du meilleur scénario au festival de Cannes 2004 et Marilou Berry recevra le prix Lumière de la presse étrangère en 2005.