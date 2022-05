Cannes 2022 : « Rendez-vous avec… »

News : Des rencontres entre des artistes de cinéma et le public font partie des plus que propose le Festival de Cannes.

Javier Bardem

Acteur - Espagne

Vendredi 27 mai à 16h - Salle Buñuel

Acteur espagnol, Javier Bardem débute au cinéma en 1990. Bigas Luna met en avant son tempérament avec quatre longs métrages dont le culte Jambon, jambon (1992), dont il partage l’affiche avec Penélope Cruz, avec laquelle il formera un couple célèbre. Il connaît ensuite plusieurs succès sur le marché ibérique, dont la comédie Bouche à bouche (1995) de Manuel Gómez Pereira qui lui vaut le Goya du meilleur acteur. Pedro Almodóvar, qui l’avait dirigé dans Talons aiguilles (1991), élargit son audience avec le rôle du policier paraplégique d’En chair et en os (1997). Le biopic Avant la nuit (2000) de Julian Schnabel permet à Javier Bardem de rencontrer un écho international et il se voit nommé à l’Oscar du meilleur acteur. Il reste pourtant fidèle au cinéma espagnol et gagne à nouveau le Goya du meilleur acteur pour Les lundis au soleil (2003) de Fernando León de Aranoa et Mar adentro (2004) d’Alejandro Amenábar, dans un emploi de tétraplégique. On le voit ensuite dans Collatéral (2004) de Michael Mann et Les fantômes de Goya (2007) de Miloš Forman. Puis, Javier Bardem interprète avec brio l’antagoniste dans No Country for Old Men (2007) des frères Coen, pour lequel il remporte l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle ainsi qu’un Golden Globe dans la même catégorie. Il est également admirable dans Vicky Cristina Barcelona (2008) de Woody Allen. Désormais valeur sûre du cinéma mondial, Javier Bardem est distingué par le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes pour Biutiful (2010) d’Alejandro González Iñárritu. Pour ce rôle de trafiquant cancéreux, il décroche aussi le Goya du meilleur acteur et une nomination à l’Oscar. Aussi à l’aise dans le cinéma d’auteur d’un Terrence Malick (À la merveille, 2012) qu’en méchant dans le James Bond Skyfall (Sam Mendes, 2012), Javier Bardem poursuit sa carrière espagnole et internationale. Il se retrouve à l’affiche de plusieurs films dont Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar (2017) de Rønning et Sandberg, Mother ! (2017) de Darren Aronofsky, Everybody Knows (2018) d’Asghar Farhadi et Dune (2021) de Denis Villeneuve.

Agnès Jaoui

Réalisatrice, actrice, scénariste & artiste-interprète - France

Lundi 23 mai à 14h30 - Salle Buñuel

Actrice, scénariste et réalisatrice française, Agnès Jaoui a été formée au cours Florent et au Théâtre des Amandiers de Patrice Chéreau. Elle débute au théâtre en 1987 et se fait apprécier en tant que comédienne, mais aussi autrice et metteure en scène. Elle collabore avec son compagnon, Jean-Pierre Bacri, pour les pièces Cuisines et dépendances et Un air de famille, qu’ils coécrivent. Ils signeront les scénarios et les dialogues des deux adaptations cinématographiques, respectivement réalisées par Philippe Muyl (1993) et Cédric Klapisch (1996). Pour le second film, Jaoui et Bacri décrochent le César du meilleur scénario. Entre-temps, les « Jabac » ont commencé une collaboration avec Alain Resnais en signant les scénarios de Smoking et No Smoking (1993). Ils retrouvent le cinéaste avec On connaît la chanson (1997). Pour ces scénarios, ils gagnent également le César. Ils connaissent à nouveau le succès avec Le goût des autres (2000), que réalise Agnès Jaoui, et qui est lui aussi récompensé aux César. Les « Jabac » en tant que coscénaristes n’atteindront plus ces sommets dans les années qui suivent, malgré les qualités de Comme une image, (Prix du scénario à Cannes 2004), Parlez-moi de la pluie (2008), Au bout du conte (2013) et Place publique (2018). En tant qu’actrice, Agnès Jaoui a joué dans tous ces films. Nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Un air de famille et Le goût des autres, elle obtient le prix pour On connaît la chanson. D’autres réalisateurs ont fait appel à ses talents de comédienne. On l’a ainsi vue à l’affiche de plusieurs longs métrages, dont 24 heures de la vie d’une femme (2002) de Laurent Bouhnik, Comme un avion (2015) de Bruno Podalydès (autre nomination au César du second rôle) et À l’ombre des filles (2022) d’Étienne Comar.

Mads Mikkelsen

Acteur - Danemark

Jeudi 26 mai à 14h30 - Salle Buñuel

Mads Mikkelsen débute au cinéma en 1996 dans le drame criminel Pusher de Nicolas Winding Refn, qui le dirige aussi dans les thrillers Bleeder (1999) et Pusher 2 : Du sang sur les mains (2004), où son personnage est plus développé. Il confirme en même temps son jeu incisif dans plusieurs autres longs métrages danois dont Lumières dansantes (2000) d’Anders-Thomas Jensen, Wilbur (2002) de Lone Scherfig et Open Hearts (2003) de Susanne Bier. Le cinéma anglosaxon lui fait alors des propositions et il joue dans des blockbusters dont Le roi Arthur (2004) d’Antoine Fuqua, et surtout le James Bond Casino Royale (2006) de Martin Campbell, dans le rôle de l’antagoniste Le Chiffre, face à Daniel Craig. Le voici lancé au niveau international et Mads Mikkelsen, au physique agréable et au talent dramatique se bonifiant avec les années, devient l’un des acteurs les plus remarqués du cinéma mondial. Il confirme ses dispositions avec le drame After the Wedding (2006) de Susanne Bier, le biopic Coco Chanel et Igor Stravinsky (2009) de Jan Kounen, le film d’aventures Le guerrier silencieux (2009) de Nicolas Widing Refn, ou Les trois mousquetaires (2011) de Paul W.S. Anderson, où il campe le comte de Rochefort. L’année 2012 voit la consécration de Mads Mikkelsen qui se voit octroyer le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes pour le rôle de l’instituteur injustement accusé de pédophilie dans La chasse (2012), réalisé par son compatriote Thomas Vinterberg. L’acteur alterne ensuite films d’auteur et productions grand public. Il tient ainsi le rôle-titre de Michael Kohlhaas (2013) d’Arnaud des Pallières (pour lequel il est nommé au César du meilleur acteur), avant d’être le protagoniste du western britannico-danois décalé The Salvation (2014) de Kristian Levring, d’incarner le scientifique Galen Erso dans Rogue One : A Star Wars Story (2016) de Gareth Edwards, ou la victime d’un accident d’avion dans Arctic (2018) de Joe Penna. On le retrouve à son avantage dans Drunk (2020) de Vinterberg.

Alice Rohrwacher

Réalisatrice & scénariste - Italie

Projection en avant-première mondiale du court métrage Le pupille

Vendredi 27 mai à 14h30 - Salle Debussy

Formée au Centro sperimentale di cinematografia, Alba Rohrwacher est la sœur de la réalisatrice Alice Rohrwacher. Elle débute au théâtre avant d’aborder le cinéma avec Une romance italienne (2004) de Carlo Mazzacurati. Elle est ensuite dirigée par plusieurs réalisateurs dont Luca Guadagnino (Melissa P., 2005), Marco Bellocchio (Le metteur en scène de mariages, 2006) et Daniele Luchetti (Mon frère est fils unique, 2007), mais aussi des cinéastes moins connus en France tels Anna Negri (Riprendimi, 2008) et Giorgio Diritti (L’homme qui viendra, 2009). Alba Rohrwacher obtient le Donatello du meilleur second rôle féminin pour Giorni et nuvole (2007) de Silvio Soldini et celui de la meilleure actrice pour Il papà di Giovanna (2008) de Pupi Avati. Dans les années 2010, elle devient l’une des actrices italiennes les plus prisées. Elle gagne le Prix Pasinetti de la Mostra de Venise avec La solitude des nombre premiers (2010) de Saverio Costanzo et Palerme (2013) d’Emma Dante. Elle porte plusieurs longs métrages dont Ce que je veux de plus (2010) de Silvio Soldini, Vierge sous serment (2015) et Ma fille (2018) de Laura Bispuri. Elle est également admirable dans Perfetti sconosciuti (2016) de Paolo Genovese et Troppa grazia (2018) de Gianni Zanasi. Alba Rohrwacher trouve aussi de beaux rôles dans les films de sa sœur avec Les merveilles (2014) et Heureux comme Lazzaro (2018). Son jeu délicat et nuancé est particulièrement apprécié dans Hungry Hearts (2014) de Saverio Constanzo qui lui fait remporter le prix d’interprétation féminine au Festival de Venise. Alba Rohrwacher travaille également pour Matteo Garrone (Tale of Tales, 2015) et Arnaud Desplechin (Les fantômes d’Ismaël, 2017). Elle retrouve Bellochio avec La belle endormie (2012) et Sangue del mio sangue (2015), puis Luchetti avec Lacci (2020). En 2021, Alba Rohrwacher est à l’affiche de Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo, et fait partie de la distribution de Tre piani de Nanni Moretti. On la retrouve dans Marcel ! (2022) de Jasmine Trinca.