Complices - La critique

Résumé : Dès leur premier regard échangé dans un cybercafé, Vincent et Rebecca se sont aimés. Ils sont jeunes, à peine 18 ans, et regardent la vie avec insouciance. Pourtant, deux mois plus tard, le corps de Vincent est retrouvé dans le Rhône et Rebecca a disparu. L’inspecteur Hervé Cagan et sa coéquipière Karine Mangin sont chargés de l’enquête. Alors qu’ils remontent le fil de l’histoire d’amour qui liait à la vie à la mort Vincent et Rebecca, Hervé et Karine se retrouvent confrontés aux failles de leurs propres vies...

Critique : Complices se construit et se développe autour de deux récits : l’un au présent qui révèle les avancées d’une enquête menée par Gilbert Melki et Emmanuelle Devos, sur le meurtre d’un jeune homme de dix-neuf ans ; l’autre étant un assemblage de flashback dévoilant le passé de la victime. Le premier long-métrage de Frédéric Mermoud (récompensé du prix de la mise en scène au festival de Locarno) se présente d’ailleurs plus comme une histoire d’amour passionnelle et laborieuse qu’un récit policier : le nœud de l’histoire se situe autour de la relation entre Vincent (le garçon repêché) et sa petite amie Rebecca (Nina Meurisse, à suivre).

© Pyramide Distribution



La découverte du corps se fait au bord du Rhin ; le lieu n’est pas particulièrement glauque mais l’atmosphère est glaçante. La victime est très jeune, le temps semble s’arrêter, le visage de Gilbert Melki, filmé en plan serré, se fige quelques instants. Le corps est couvert de marques et diverses blessures, il a manifestement été maltraité. Le policier ne dit rien mais on peut lire que c’est comme s’il venait de perdre son propre fils. Le garçon n’avait aucun antécédent, n’était pas connu des services de police ; un jeune ordinaire en somme. C’est bien là que le scénario de Frédéric Mermoud surprend : rapidement, le fin mot de l’histoire n’est plus ce qui motive le récit ; le cinéaste s’intéresse à la vie de la victime et particulièrement à son histoire d’amour avec Rebecca.

© Pyramide Distribution

Le jeune couple s’aimait très fort, faisait l’amour à deux, à trois, se faisait même payer pour cela. Ces séquences n’ont rien de sordide, il s’agit juste de sexe, de corps. Ceux-ci sont beaux mais pas trop. Les héros sont jeunes et le cinéaste nous montre l’exaltation du premier amour, la passion charnelle, l’envie. Oui, c’est cela : l’envie de vivre, de se battre, de s’aimer, de se toucher, de s’exalter. D’être soi et de partager. Tout cela à la fois ; ils profitent de la vie. La colère et l’incompréhension deviennent de plus en plus fortes : alors pourquoi lui ? De réponse, il n’est pas certain qu’il faille en donner. La progression de l’enquête est réduite au strict minimum et on ne sait pas toujours comment certaines informations sont données aux policiers.

© Pyramide Distribution

Complices bénéficie ainsi d’un scénario qui se construit autour de la personnalité des personnages principaux. L’intérêt se porte sur leur ressenti et évolution ; d’où l’intérêt que le cinéaste porte aussi à ses personnages secondaires, généreusement interprétés par Melki et Devos qui composent un tandem subtil et convaincant d’enquêteurs. Ils ne sont pas « juste » chargés de la résolution de ce mystère : Frédéric Mermoud leur offre une véritable histoire, un vécu (jamais dans le pathos) qui leur permet de s’impliquer dans cette enquête. Habillement mené et basé sur quatre interprètes principaux apportant profondeur à leurs personnages, Complices est très réussi.