Connemara - Alex Lutz - critique pour

Résumé : Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn out brutal l’oblige a quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Épinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel hockeyeur des années lycée. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir... Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ?

LA CRITIQUE CONTRE

Critique : On pouvait être à la fois curieux et méfiant face au projet d’Alex Lutz d’adapter le best-seller éponyme de Nicolas Mathieu. Le romancier avait déjà suscité l’inspiration des frères Boukherma avec Leurs enfants après eux, romance d’un beau souffle sentimental, mais qui pouvait irriter par ses ellipses et passages confus. Quant à Alex Lutz, homme de théâtre propulsé au premier plan des écrans (derrière et devant la caméra) avec l’attachant Guy, il avait quelque peu déçu avec le très bavard Une nuit, d’une réelle superficialité scénaristique. Au vu de ces souvenirs, Connemara est une agréable surprise, qui ne nous semble pas avoir mérité l’accueil quelque peu condescendant d’une partie de la presse, à l’issue de sa présentation dans la section Cannes Première du Festival de Cannes. Coécrit avec Amélia Guyader et Hadrien Bichet, le scénario semble fidèle au matériau littéraire originel, ce qui n’est pas une qualité en soi, mais pourra permettre aux admirateurs du livre de retrouver une partie de leurs émotions ressenties quant à la teneur narrative du roman. Alex Lutz a forcément élagué certains aspects de l’histoire, en greffant l’univers de l’écrivain à ses propres préoccupations d’auteur sur le couple et l’accomplissement de soi, récurrentes dans ses films jusqu’à présent.

Hélène est ce qu’il est désormais convenu de nommer une transfuge de classe, ayant d’abord quitté son Grand Est natal pour New York puis Paris, avant de revenir dans sa ville d’origine. Entre-temps, elle est devenue une manager compétente, et travaille désormais pour un ami de jeunesse. La quadragénaire est également mariée à un cadre supérieur et mère de deux charmantes fillettes. Mais son malaise est perceptible, tant sur le plan professionnel qu’au niveau de sa vie familiale. Quand elle retrouve par hasard Christophe, le beau gosse du lycée avec lequel elle avait connu une amourette, elle pense trouver un nouveau départ à son existence. Les contrastes de classe sont admirablement montrés, mais Alex Lutz ne surligne pas les déterminants sociologiques du récit, préférant se focaliser sur les ambiguïtés et failles psychologiques de ses personnages. On songe à la subtilité du Sautet d’Un cœur en hiver, ou au lyrisme de Téchiné dans Le lieu du crime, face à la capacité d’Alex Lutz à cerner les joies et tensions au sein d’un microcosme familial ou amical (la belle séquence du mariage). D’aucuns ont déploré un montage maniéré coupant l’émotion et créant une distanciation stérile : la mise en scène nous semble au contraire élégante, avec ces plans très courts sur des scènes futures ou passées, qui ne sont pas sans évoquer la démarche du Resnais de Muriel.

Alex Lutz a pu ainsi justifier ses choix dans le dossier de presse : « Comment filme-t-on le temps et le souvenir ? Même si je ne m’en rendais pas compte au début de ma carrière, force est de constater que le temps est ma thématique, mon obsession. Et si je savais que j’allais user de flashback, j’ai très vite décidé qu’ils allaient surgir comme des sursauts morcelés, des flashs subjectifs depuis les corps et pas comme des reconstitutions extérieures objectives. » Les collaborateurs artistiques se meuvent avec aisance dans l’harmonie globale, à l’instar de la cheffe opératrice image Éponine Momenceau, justement récompensée à Cannes par le prix CST de la jeune technicienne de cinéma. L’interprétation mérite également le détour. Si Bastien Bouillon réalise une prestation honorable, c’est surtout Mélanie Thierry qui irradie l’écran, après sa prestation époustouflante dans La chambre de Mariana. Ils sont entourés de seconds rôles inspirés, à l’image de Jacques Gamblin en père rattrapé par la sénilité ; ou Clémentine Célarié, bouleversante en mère souffrant de son statut social. En dépit d’un dénouement qui pourra laisser sur sa faim, Connemara est donc un long métrage attachant qui devrait toucher un large public.