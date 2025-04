La chambre de Mariana - Emmanuel Finkiel - critique

Résumé : De nuit, Yulia (Julia Goldberg) et son jeune fils Hugo (Artem Kyryk) se dirigent le plus discrètement possible vers une grande propriété endormie.

Critique : Dans le jardin, Yulia est attendue par Mariana (Mélanie Thierry), une amie qui lui confirme qu’elle va prendre soin d’Hugo. L’action se situe en Ukraine, sous l’occupation des nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. Yulia, juive, préfère prendre la fuite seule, et essaie ainsi de mettre son fils à l’abri. On va très vite comprendre que la propriété est en fait une maison close, dans laquelle Mariana est l’une des pensionnaires. Le gamin, d’abord méfiant et peu loquace, va être contraint de passer l’essentiel de son temps dans un cagibi qui jouxte la chambre de la jeune femme.

Copyright Tarantula/Curiosa/Metro Communications/Cinefrance Studio/Proton Cinema/Sunshine Films Prod/ARTE FRANCE

Ce récit, qui a quelques résonances avec Le Journal d’Anne Frank, est avant tout le portrait d’une prostituée au grand cœur, désabusée et consciente du fait qu’avoir une clientèle allemande lui sera reproché plus tard. Cachant l’enfant à tous, à l’exception de la cuisinière qui a découvert le subterfuge en raison d’une nouvelle et étonnante consommation de nourriture, elle se réfugie trop souvent dans l’alcool. C’est à ses moments que la triste réalité de son existence ressurgit : elle s’en prend à Hugo, son seul témoin, que pourtant elle ne dénoncera jamais.

Cette histoire terrible sur sur les effets dramatiques de la guerre aurait mérité un traitement plus audacieux et moins de longueurs. Mais on ne peut que louer l’exceptionnelle interprétation de Mélanie Thierry dans un rôle difficile, si ce n’est ingrat : prostituée un peu trop mûre, alcoolique et revenue de tout, mais qui s’avèrera d’une belle abnégation. L’actrice est l’atout principal du film. Ne serait-celle que pour elle, La chambre de Mariana mérite d’être vu.