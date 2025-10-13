Coplan sauve sa peau - Yves Boisset - critique

Résumé : À la demande de son amie Mara (Margaret Lee), l’espion Francis Coplan (Claudio Brook) arrive en Turquie pour l’aider à stopper les agissements d’un savant qui a des projets dangereux pour l’humanité.

Critique : Ce premier long métrage d’Yves Boisset, qui se spécialisera ensuite dans les films à dimension politique, était une commande totalement détournée par son producteur Robert de Nesle. Au départ, il ne s’agissait nullement de raconter les aventures de Coplan ! Le projet intitulé "Les jardins du diable" se concentrait sur une chasse à l’homme type Les chasses du Comte Zaroff. La mouture proposée par Boisset déplut tellement à de Nesle, et ce dernier fit remonter l’ensemble en modifiant et l’histoire et les personnages, faisant doubler la plupart des acteurs.

Le producteur aurait dit pour se justifier qu’il avait l’intention de proposer une série B et non pas un film pour ciné-club.

De la série B souhaitée, on se rapprocherait plus de la série Z, tant qu’après tous ces bidouillages l’histoire devient simpliste : un James Bond pour les nuls, desservi de plus par des doublages grossiers pour bon nombre de protagonistes dont le mou Claudio Brook qui n’est guère convaincant en sauveur du monde.

Reste le tout petit plaisir de retrouver trois acteurs français rompus à l’exercice : Bernard Blier, faux taxidermiste, amateur de jolies filles ; Jean Servais, savant au bout du rouleau ; et Jean Topart, policier sadique et esthète.

Yves Boisset proposera beaucoup mieux dès son film suivant avec Cran d’arrêt , polar qui suit la quête entêtée d’un médecin révoqué, campé par un solide Bruno Cremer.