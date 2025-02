Le prix du danger - Yves Boisset - critique

Résumé : Dans un futur proche, l’émission-jeu de télévision "Le prix du danger" fait fureur. Un candidat volontaire a quelques heures pour rallier un lieu uniquement connu de lui, avec à ses trousses cinq personnes chargées de le tuer. S’il gagne, il empoche une fortune.

Critique : Le présentateur vedette de cette "télé-réalité", qui se nomme Frédéric Malaire (Michel Piccoli), suave, bondissant et totalement démagogique (mélange de plusieurs stars du petit écran de l’époque), fait mine de se désoler pour la France entière du décès de son dernier candidat. Il fait monter sur scène sa veuve éplorée pour lui remettre un chèque de consolation. On le retrouve ensuite tout autre, froid et cynique, en réunion de service avec son patron (Bruno Cremer) et sa productrice (Marie-France Pisier). Il s’agit de trouver parmi tous les nouveaux prétendants, le candidat idéal : ce sera François Jacquemard (Gérard Lanvin), "une bonne tête", qui remplit plusieurs conditions y compris le fait d’être chômeur.

Yves Boisset, spécialiste des sujets de société choc, n’y a pas été de main morte avec cette dystopie, souvent à la limite de la caricature, qui reste toujours d’actualité. Tiré d’un roman de Robert Sheckley et adapté avec Jean Curtelin, le film va s’attacher à nous décrire la soirée télévisée où François Jacquemard va concourir. Non seulement le principe est d’un cynisme décomplexé et voyeuriste doublé d’une cruauté délibérée, mais en plus, on l’apprendra très vite, les règles sont détournées au profit de l’émission évidemment : il s’agit à la fois de créer l’évènement et de faire de l’argent.

Les acteurs semblent se délecter à jouer des personnages hors norme et souvent immoraux, avec en tête Gérard Lanvin efficace, mais égal à lui-même en tête ; et surtout Michel Piccoli qui campe ce présentateur de télévision plus vrai que nature. De quoi faire froid dans le dos.