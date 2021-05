Courage, fuyons - Yves Robert - critique

Résumé : Dans les rues d’Amsterdam, Martin Belhomme (Jean Rochefort), peureux congénital parade, à petite vitesse, au volant d’une Harley-Davidson, avec une blonde collée à lui (Catherine Deneuve). Elle le conduit ensuite dans une chambre d’hôtel. Pendant qu’elle se prépare dans la salle de bains, Martin, se prélassant dans le lit, voit affluer les souvenirs...

Critique : La citation de Marcel Aymé donne le ton dès le générique : "N’écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda d’intervenir".

Le tandem gagnant Yves Robert et Jean-Loup Dabadie, après le dyptique Un éléphant, ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis, reprend en Martin Belhomme, un personnage cousin mais couard d’Étienne Dorsay, de nouveau confié à Jean Rochefort, toujours chic et digne quelles que soient les circonstances. Ici, le pauvre Martin se trouve coincé, par peur de tout comme ses père et grand-père, dans une vie qu’il n’a pas voulue. "Choisie" par son épouse Mathilda (Dominique Lavanant), il se retrouve pharmacien en banlieue avec deux enfants qu’il regarde comme des étrangers. Arrive mai 68, qui, aussi pour lui, va être une occasion de libération.

Sur le ton de la comédie, on suit les péripéties de ce trouillard de naissance : Martin porte beau et philosophe à partir de ses propres esquives. La rencontre avec la belle Eva, qui ne lui demande rien, n’attend rien de lui, va enfin (ou peut-être !) lui donner du courage.

Si le film flotte un peu quelquefois, il profite tout de même de son original anti-héros sublimé par l’exceptionnelle interprétation de Jean Rochefort : un petit côté british, la moustache fière et l’œil qui pétille, son personnage n’est jamais ridiculisé par des situations qui ne sont pourtant pas souvent à son avantage. Il faut l’entendre répéter, mot pour mot, les propos de son interlocuteur quand il se sent pris de court.

Il est fort bien entouré par Catherine Deneuve en belle chanteuse, que l’on imagine inaccessible, Dominique Lavanant, dans un rôle de revêche directive, Michel Aumont, en magouilleur professionnel d’une radinerie à toute épreuve, ou encore Philippe Leroy-Beaulieu, en faux dur et vrai cœur d’artichaut.

Ce film est une comédie typique de qualité, comme pouvait en produire le cinéma français des années 1970.