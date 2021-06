Cruella - Craig Gillespie - critique

Résumé : Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance…

Critique : En voyant l’affiche et le titre du nouveau film de Craig Gillespie, on aurait tendance à se désoler d’une chose : ayant pris le parti de mettre le paquet sur des créations originales à destination de sa plateforme de streaming, Disney, visiblement en manque d’inspiration pour ce qui concerne les salles de cinéma, choisit de recycler les personnages de ses grands classiques, pour produire des films et faire du fric à moindre coût créatif.

Et pourtant, force est de constater que faire un long-métrage en prises de vue réelles, centré sur la plus marginale et la plus extravagante de toutes les méchantes imaginées par le studio aux oreilles de Mickey, est un pari très audacieux, voire inattendu, quand on connaît la volonté de ce dernier de réunir toute la famille devant ses productions.

Mais peut-on soutenir que tous les publics pourront apprécier Cruella ? Il n’est pas évident de l’affirmer. Le premier quart d’heure est consacré à l’enfance d’Estella, petite fille associable passionnée de mode, stigmatisée par ses cheveux bicolores et vivant de petits larcins avec ses acolytes Jasper et Horace, depuis le décès de sa mère. L’on ne peut pour autant en conclure que le film fait la promotion du milieu de la mode auprès des jeunes spectatrices. Au contraire, la haute couture, illustrée par la baronne von Hellman et son entreprise prospère, y est décrite comme une véritable pomme pourrie : belle et appétissante à l’extérieur, mauvaise et répugnante à l’intérieur. C’est pourtant au sein de cette prestigieuse maison qu’Estella se fait engager comme dessinatrice et assistante, en attendant de pouvoir créer sa propre marque.

Dès lors, le récit se concentre sur la concurrence féroce que se livrent Cruella et la baronne. Si cette partie essentielle de l’intrigue, qui adopte le ton de la comédie sarcastique à la manière du Diable s’habille en Prada, séduira sans doute les adultes, les tours de Jasper et Horace pour aider Cruella à faire tomber sa rivale permettront aux enfants d’y trouver leur compte.

À l’image de sa protagoniste, hybride, mystérieuse, indéfinissable, le film slalome entre plusieurs genres cinématographiques, de la comédie sociale au thriller, en passant par l’espionnage. Ça fait beaucoup, bien que les acteurs soient suffisamment bons pour tenir l’ensemble.

Qui aurait parié une seconde sur Emma Stone pour interpréter le rôle-titre ? Avec son visage angélique, son sourire éblouissant et ses cheveux impeccablement coiffés, elle semble à des lieues de l’antagoniste des 101 Dalmatiens. Surprise ! Elle porte à la perfection l’esprit torturé de son personnage, son anticonformisme, son style punk et provocateur. L’actrice joue de regards et de tons aussi contrastés que Cruella elle-même : tantôt discrète et polie, tantôt suffisante, méprisante, diabolique, vengeresse, et bien évidemment fragile.

Face à elle, Emma Thompson donne également de sa personne, incarnant la baronne, maniaque de la mode égocentrique, de manière extrêmement caricaturale mais totalement assumée. Jasper et Horace, à qui Joel Fry et Paul Walter Hauser prêtent leurs traits, apportent la touche comique qui plaira au jeune public. Et puis, il y a Artie, couturier indépendant au look et aux manières colorés et réjouissants, campé par John McCrea. On remarquera aussi le choix osé de l’actrice noire Kirby Howell-Baptiste dans le rôle d’Anita Darling qui, jusqu’alors, avait toujours été représentée blanche de peau et ne manquera sûrement pas de déstabiliser les inconditionnels du film d’animation original. Son personnage, attachant et affirmé, aurait gagné à être plus présent à l’écran.

Heureusement que le métrage peut compter sur ce casting de qualité, la mise en scène de Gillespie se révélant inégale, jonglant entre le tape-à-l’œil et le franchement convenu.

Le réalisateur de Moi, Tonya soigne les décors et la photographie des scènes de défilés, de créations vestimentaires et de réceptions. Le plan-séquence dans les locaux du magasin Liberty de Londres est plutôt bien maîtrisé. Pour le reste, le metteur en scène se contente, certainement sur ordre de Disney, du strict minimum : des plans moyens et champs-contrechamps anodins, mais aussi quelques mouvements de caméra et ralentis bien amenés.

Avec un scénario piochant dans pas mal de registres et une direction artistique sans véritable éclat, Cruella n’est pas un chef-d’œuvre de cinéma, loin s’en faut. Il reste cependant, par l’énergie, la personnalité extravagante et imprévisible de son héroïne, un excellent divertissement, rythmé, incisif et amusant.