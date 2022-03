Cutter’s Way (La blessure) - Ivan Passer - critique

Résumé : Bone (Jeff Bridges), beau gosse nonchalant et silencieux, est vendeur chez un concessionnaire de bateaux et occasionnellement gigolo. Un soir, il manque d’être renversé là où la police va retrouver le corps d’une majorette. Suspecté puis vite innocenté, il revient chez Cutter (John Heard), vétéran de la guerre du Vietnam qui vit avec Mo (Lisa Eichhorn).

Critique : Ces trois-là sont des écorchés de la vie, des laissés-pour-compte désespérés et cyniques. Cutter, revenu de la guerre du Vietnam, borgne avec une jambe artificielle, est la plupart du temps odieux avec son entourage. Il vit avec Mo, belle mais dépressive, dans un mobil home décrépit. Bone lui, habite chez eux par intermittence et voue un amour silencieux à Mo. La plupart du temps, leurs soirées sont très arrosées.

La découverte du cadavre d’une jeune femme, peut-être assassinée par l’un des plus gros potentats de la ville, et le fait que son ami Bone soit un moment soupçonné, vont donner à Cutter, le grand blessé de guerre, une occasion de polariser sa rancœur et de s’investir dans une mission à la fois providentielle et pécuniaire.

Voilà une œuvre étonnante à plus d’un titre. Au désespoir sombre auquel pourrait conduire ce drame désespéré, on assiste bien au contraire à la peinture sensible de ces trois perdants d’une beauté mystérieuse et trouble. Ce portrait d’une Amérique qui ne s’est pas bien remise de la guerre du Vietnam est dressé par un cinéaste étranger d’origine tchèque qui a quitté son pays au moment du Printemps de Prague 1968. Ivan Passer, d’abord scénariste pour Miloš Forman en Tchécoslovaquie, passera à la réalisation aux États-Unis, et connaîtra son plus gros succès avec ce film.

L’interprétation du trio formé par les acteurs est tout à fait éblouissante. Lisa Eichhorn en épouse aussi douce que désespérée ; Jeff Bridges, ami fragile, fidèle mais un peu lâche ; et John Heard en homme handicapé, grande gueule, hâbleur et jusqu’au-boutiste.