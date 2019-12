D’étoile en étoile - la critique du film

Résumé : Pédro est un sans-abri. Il veut faire un film pour comprendre le cinéma. Aya est une réalisatrice débutante. Elle accepte de l’aider. Mais Aya est en proie au doute. Que cache le projet de film de Pédro ?

Notre avis Dès les premières séquences, on comprend que vont s’opposer deux personnages : une cinéaste en herbe à laquelle un productrice promet le meilleur et un SDF, armé de sa caméra, qui voudrait mettre en scène un scénario fumeux. Tout le reste de cette histoire n’est qu’une succession de castings où les personnages tentent de rendre vraisemblable et intéressant ce projet de film. En réalité, on s’ennuie beaucoup dans ce long-métrage qui, certes, illustre la difficulté pour les comédiens et les cinéastes à vivre de leur métier, mais donne à voir un manque évident d’écriture et d’ambition cinématographiques.

Copyright Antonio Amaral

D’étoile en étoile demeure un objet de cinéma courageux, à l’heure où les distributeurs et les producteurs n’ont de considération que pour des œuvres formatées et sans risque d’un point de vue économique. Il s’agit de tout le contraire, dans ce projet de film : des comédiens médiocres, l’absence de tête d’affiche, une pénurie extrême de moyens. Mais le réalisateur ne parvient pas au bout de ce qu’il dénonce lui-même. Même la référence à Godard paraît totalement orgueilleuse. Antonio Amaral est-il si ironique que le synopsis ne l’affiche ? On a du mal à décrocher un rire, voire un sourire, et le film s’enfonce dans un rythme fastidieux, lent et sans finalité clairement identifiable. Même écrire sur ce long-métrage devient une épreuve, tant on aura eu du mal à percevoir ne serait-ce que l’intérêt d’une telle histoire.

Copyright Antonio Amaral

Au moins, il y a Paris. On reconnaît les façades des 19 et 20ème arrondissement, un bout du Bois de Vincennes. Mais si l’écrin nous séduit, il semble bien mince pour rendre le propos lisible. En tout cas, D’étoile en étoile démontre que l’absence totale de moyens ne suffit pas à tout justifier.