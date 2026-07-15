D’où vient le vent ? - Amel Guellaty - critique

Résumé : À Tunis, Alyssa et Mehdi, deux amis d’une vingtaine d’années, rêvent d’opportunités dans un pays traversé par des tensions sociales et politiques. Quand Alyssa découvre un concours d’art dont le prix est une résidence artistique à l’étranger, elle décide d’y inscrire Mehdi. Seul obstacle : le concours se tient à Djerba, à plus de cinq cents kilomètres. L’audace d’Alyssa va les pousser à prendre la route et leur destin en main, à la poursuite d’une vie meilleure.

Critique : Les road movies sont un genre très éprouvé au cinéma, et se lancer dans un tel projet constitue aujourd’hui un véritable risque artistique. La réalisatrice tunisienne se lance pourtant dans le récit ambulant d’un duo de jeunes gens, presque frère et sœur de cœur, depuis Tunis jusqu’à Djerba, où un concours de dessin est organisé, avec la promesse pour le vainqueur de quitter la Tunisie et de gagner un séjour en Allemagne. Ainsi, derrière ce voyage sommeille surtout la volonté de fuir un pays d’attache pour ce que ces deux amis imaginent comme une forme d’Eldorado. Car l’un comme l’autre peine à trouver un sens à leur existence, avec pour le premier un avenir professionnel peu reluisant et, pour la seconde, une situation familiale et personnelle pesante.

D’où vient le vent ? est un film sur l’amitié entre deux jeunes d’une vingtaine d’années. En ce sens, le long métrage déjoue tous les stéréotypes sur les clivages entre les hommes et les femmes : l’amitié est décrite comme possible sans qu’interfère à aucun moment le désir sexuel ou amoureux. L’émancipation culturelle est en marche, avec des soirées dans des discothèques branchées, des amours lesbiennes et des filles qui osent fumer devant les personnes âgées. D’ailleurs, les premières scènes témoignent des souvenirs de la Révolution tunisienne de 2011, qui a précipité le départ du président Zine el-Abidine Ben Ali et ouvert une période de relative liberté des mœurs.

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Il y a donc de l’idée et de l’ambition avec ce duo haut en couleurs, à commencer par le personnage d’Alyssa, qui défie les normes et les principes patriarcaux qui, d’après la réalisatrice, sont loin d’être éteints. Amel Guellaty place cette ambition de liberté et d’émancipation dans son personnage féminin, qui fume et marchande presque ouvertement du shit, et accompagne son quotidien de rêveries colorées destinées à embellir sa vie, au moins psychologiquement.

Les protagonistes qui parsèment le parcours des deux amis sont pour le coup décevants. Certes, comme dans tout road movie, ils ont pour but d’agrémenter le récit, mais ils apparaissent souvent comme des caricatures d’eux-mêmes, faute d’une écriture suffisamment étoffée. Certaines scènes sont très touchantes, mais en réalité le propos demeure généralement très, voire trop poli. Il faut tout de même saluer la très belle bande originale qui rythme avec grâce le voyage des deux jeunes gens. Mais en dehors de cet aspect, le long métrage se traîne en longueur, avec une forme de prévisibilité qui finit par lasser. Les acteurs sont tout à fait honorables, mais le scénario manque singulièrement de rythme et de profondeur pour accrocher durablement le spectateur.