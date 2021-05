Meditalents est une association agissant dans le domaine de l’écriture et du développement de projets cinématographiques d’auteurs. et d’autrices de tous les pays de la Méditerranée. L’association organise des résidences d’écriture et accompagne les jeunes créateurs jusqu’à la production.

Depuis 3 ans, grâce au Forum de Coproduction en Méditerranée, Meditalents tisse un réseau culturel et de coproduction cinématographique ancré en France, à Marseille et qui rayonne à travers le monde.

En 2021, dans un dispositif inédit et encore informel, sous l’impulsion de la filière et de la Région Sud, en co-réalisation avec le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem à Marseille), Meditalents et trois autres structures (Films Femmes Méditerranée, Aflam, l’association des Producteurs LPA) regroupent leurs rencontres professionnelles sous l’appellation Les Ateliers Cinéma et Audiovisuel en Méditerranée du 10 au 16 mai 2021

.

Le Forum de Coproduction en Méditerranée se tiendra pour sa part les 14 et 15 mai 2021 dans ce cadre.

11 projets de longs-métrages, fiction et documentaire, issus de 9 pays différents (France, Algérie, Jordanie, Italie, Egypte, Suisse, Tunisie, Liban, Turquie) plébiscités par leurs producteurs et réalisateurs devant un jury de professionnels sont en lice pour deux Prix. L’un sera remis par la Région Sud d’une valeur de 20 000 Euros et l’autre par Label 42 Studio offrant une journée de post-production.

Une table ronde sur le thème "Préserver la singularité du regard dans une coproduction en Méditerranée" est organisée en partenariat avec le collectif de scénaristes La Belle équipe.