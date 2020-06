Daisy Clover - Robert Mulligan - critique

Résumé : 1936 : Daisy Clover (Natalie Wood), adolescente de 15 ans, véritable garçon manqué, s’ennuie dans une station balnéaire en Californie. Elle vit modestement avec sa mère (Ruth Gordon) dans un baraquement et tient un stand de photos dédicacées sur la plage. Rêvant de célébrité, elle enregistre une chanson sur un microsillon qu’elle envoie à Hollywood. Elle va être repérée par Raymond Swan (Christopher Plummer), producteur de film qui lui envoie sa voiture avec chauffeur (Roddy McDowall). Elle va tourner un premier film musical et devenir la petite fiancée de l’Amérique.

Critique : Le sujet du film, une version renouvelée du long métrage Une étoile est née, ouvertement vintage, aurait pu donner un résultat passionnant. La froideur et la distanciation de la mise en scène le rendent presque rébarbatif, tout au moins ennuyeux.

Il y a pourtant beaucoup de bonnes idées dans le scénario d’Arnold Schulman, par exemple celle d’une gamine pauvre qui devient star et dont on réécrit la biographie. Cette enfant devient orpheline, alors que sa mère est "au secret" dans une maison de retraite grand luxe, subissant la mainmise sur toutes ses libertés pour demeurer conforme à l’image voulue par Hollywood. A cette aune, son aventure avec un autre acteur, qui est en fait homosexuel, montre qu’elle se cherche un alibi pour la presse.

La distribution est à mettre au crédit du film : Natalie Wood, bien que légèrement trop âgée pour le rôle, dégage une énergie communicative, Christopher Plummer, s’avère impeccable en magnat hollywoodien, prêt à tout pour le succès de ses productions, Roddy McDowall joue une éminence grise et un homme à tout faire, glacial, quasi muet. Quant à Ruth Gordon, elle est une mère grossière et superstitieuse, qui glisse vers la sénilité.

Reste Robert Redford, dont le rôle est négligé par le film, et qui semble peu à l’aise dans son personnage de dandy homosexuel, désabusé et alcoolique.

A Daisy Clover, on pourra largement préférer Propriété interdite ("This property is condamned") que tournera Sydney Pollack l’année suivante, reformant à l’écran le couple Natalie Wood/Robert Redford.