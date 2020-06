Un été 42 - Robert Mulligan - critique

Résumé : La voix off d’un homme adulte (Hermie) se remémore un été de sa jeunesse : 1942, dans l’île de Nantucket au large du Massachusetts, trois adolescents, Hermie (Gary Grimes), Oscy (Jerru Hauser) et Benjie (Oliver Conant) qui accompagnent leurs familles, trompent leur ennui en sillonnant la plage, tout en rêvant de filles sans rien en connaître. Hermie fantasme sur une jeune femme mariée, Dorothy (Jennifer O’Neal) qui habite dans une maison isolée face à une plage. Un jour, le mari de Dorothy, en uniforme, reprend le bateau pour rejoindre son régiment.

Critique : C’est un film très délicat et plutôt juste sur l’adolescence de garçons qui, pendant les vacances, passent des journées sans fin à traîner et à essayer de comprendre comment on séduit les filles. Il n’y en a pas beaucoup sur l’île, alors on se débarrasse de son ennui en fantasmant sur la chose. Hermie, un peu plus romantique que ses deux copains, s’est entiché de cette belle jeune épouse qu’il observe de loin. Peu de temps après que son mari est parti, il va se retrouver nez à nez avec elle, et avoir l’occasion de lui porter ses courses.

Le sujet aurait pu engendrer une histoire un peu glauque sur la première histoire d’amour d’un adolescent avec une femme adulte. Ici, Robert Mulligan réussit à en faire un film sur la nostalgie d’une jeunesse perdue, et finalement du passage d’un individu de l’enfance à l’âge adulte.

La scène cruciale entre Dorothy et Hermie, qui aurait pu verser dans un voyeurisme malvenu, s’avère une leçon de délicatesse, principalement parce qu’elle totalement muette.

La lumière un peu diaphane de Robert Surstess et surtout la musique de Michel Legrand, au thème romantique immédiatement reconnaissable, ont grandement participé à la réussite de cette œuvre délicate. Les deux furent nommés aux Oscars, mais seul Michel Legrand décrocha la statuette.

Jennifer O’Neal se sort très bien de ce rôle sur le fil, et Gary Grimes, doux et timide, ainsi que Jerry Hauser, en fonceur maladroit, sont très justes dans la représentation de l’adolescence et de ses affres.