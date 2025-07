Dangerous Animals - Sean Byrne - critique

Résumé : Zephyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre, est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les prédateurs…

Critique : Dangerous Animals est le troisième film du réalisateur australien Sean Byrne et a été présenté à La Quinzaine des Cinéastes à Cannes en 2025. Il sort en salles alors que nous venons tout juste de fêter les cinquante ans du cultissime Les dents de la mer de Steven Spielberg. Ce film surfe sur plusieurs genres avec brio et Sean Byrne y distille même un humour certes noir mais jouissif : l’horreur (l’hémoglobine s’invite à foison dans l’eau mais également sur le bateau) et le thriller (le compte à rebours est lancé dès que Zephyr est faite prisonnière mais fait preuve d’un tempérament de guerrière).

Zephyr porte bien son prénom : elle est libre comme le vent et parcourt en solitaire, dans son van, les côtes du Queensland (l’État d’Australie dont Brisbane est la capitale). Elle peut s’offrir une nuit à un charmant et bienveillant inconnu, comme Moses, mais est évanescente.La passion dévorante de Zephyr pour dompter les vagues va se heurter à la folie de son geôlier Tucker, un tueur psychopathe fasciné par les squales auxquels il livre les touristes ayant le malheur d’embarquer dans son bateau. Outre un goût macabre et prononcé pour la mise en scène (il adore filmer les mises à mort de ses victimes et collectionne ces dernières en VHS avec fétichisme), il croit être et surtout penser comme un requin.

Tucker est sans aucun doute l’animal le plus dangereux dans ce long-métrage. Mais avec Zephyr, il prend rapidement conscience qu’il va se heurter à un os qui n’entend pas se faire désosser et va lui causer des déboires. Qui aura le mot de la fin ? Le suspense est habilement mené et le spectateur tenu en haleine du début au dénouement. Dangerous Animals est un véritable tsunami de rebondissements même lorsqu’il utilise le cadre d’un huis clos parfois à la limite de l’asphyxie.