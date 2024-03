Dans la peau de Blanche Houellebecq - Guillaume Nicloux - critique

Résumé : En Guadeloupe, Blanche Gardin préside un concours de sosie consacré à Michel Houellebecq. Michel s’y rend, mais des événements imprévus vont plonger notre duo au cœur d’une intrigue rocambolesque…

Critique : Guillaume Nicloux est le spécialiste au cinéma des films où les comédiens jouent leur propre rôle. En l’occurrence, après L’enlèvement de Michel Houellebecq, le cinéaste récidive dans une farce potache où le célèbre écrivain accepte le pari de l’autodérision en se mettant en scène dans une sorte de festival où il doit, aux côtés de Blanche Gardin, récompenser son meilleur sosie. Il s’installe avec le compère qui l’avait accompagné justement dans L’enlèvement de Michel Houellebecq, Luc Schwartz, dans un hôtel de la Guadeloupe où il s’adonne à toutes sortes de drogues. On comprend en regardant le film que les comédiens ont dû bien s’amuser mais n’ont peut-être pas été trop regardants sur la qualité du scénario. Il ne s’agit pas ici de critiquer l’ironie dont se prévaut le long-métrage mais en réalité, les situations cocasses se succèdent les unes les autres sans trop d’intérêt.

Guillaume Nicloux propose un film assez paresseux. On avait pourtant adoré Valley of Love qui demeure, parmi toutes ses œuvres, le long-métrage le plus important. Cette fois, le réalisateur cède à une certaine facilité dans la mesure où tout le récit repose sur les personnalités supposées de Blanche Gardin et Michel Houellebecq. Les situations comiques ne soulèvent que rarement les rires, et on se lasse du portrait d’un écrivain, pourtant brillant, empêtré dans ses contradictions, quand il n’est pas sous le joug de champignons hallucinogènes. À cela s’ajoutent des tirades bourrées de stéréotypes qui, au lieu de complexifier à bon escient les personnages, les réduisent à des marionnettes creuses et sans saveur.

Le ton, les dialogues, et même les prises de vue manquent sérieusement de rythme. Pourtant, le générique de début qui intervient au bout de quelques minutes de film, promet beaucoup de la suite. Il y a là une vraie recherche qui s’estompe immédiatement dans une suite de dialogues et saynètes peu attrayants. On ne pourra pas reprocher l’originalité du film, ni la volonté de réunir autour d’un même projet des artistes très différents. La grande Françoise Lebrun s’invite aux côtés de Jean-Pascal Zadi qui ne manque pas de parler de sa dentition incroyable, et même Gaspar Noé et le chanteur viennent agrémenter le récit de leur fantaisie et leur amicale présence.

Il faut saluer l’interprétation de Michel Houellebecq et de Blanche Gardin, qui parviennent tout de même à tenir l’attention du spectateur pendant une heure et demie. Il s’agit aussi d’admettre qu’il faut beaucoup d’intelligence pour accepter de se railler soi-même sur un écran de cinéma, à l’heure où l’image compte tant. Les comédiens principaux et secondaires ne cherchent pas à cacher leurs formes rondes, leurs boutons sur le nez, comme si seul comptait à ce moment l’authenticité de leur présence.

Dans la peau de Blanche Houellebecq ne sera pas hélas la comédie de l’année. On aura cherché un peu de plaisir dans cette fiction hirsute, bourrée de bonnes idées : mais au lieu de cela, on sera sorti désabusé et sans énergie.