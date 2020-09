Valley of Love - la critique du film

Résumé : Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu’ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré l’absurdité de la situation, ils décident de suivre la programme initiatique imaginé par Michael...

Critique : Elle est Isabelle, il est Gérard. Ils ont vécu ensemble de longues années, se sont quittés et se sont perdus de vue. Valley of Love ne retrace pas leur vie mais l’évoque au détour de discussions apparemment triviales. Un drame les lie à tout jamais, c’est le suicide de leur fils Michael. Et le fils mort a tout prévu. Il a organisé une rencontre post mortem entre ses parents. Ils ont rendez-vous avec son fantôme tous les jours à un endroit différent, au cœur de cet environnement désertique, inhospitalier. A l’issue de ce voyage initiatique immobile, Michael leur apparaîtra, il l’a promis.

Le suicide du fils permet à ces deux êtres de se revoir, de se sentir, de s’apprivoiser à nouveau (tout comme les deux acteurs Huppert et Depardieu) mais aussi de délivrer la parole. Au delà du langage corporel - Nicloux ne cesse de jouer sur les proportions en les réunissant dans le cadre, elle, toute frêle, lui, la masse imposante et ruisselante- ce sont des mots banals, échangés autour d’un verre ou d’un plat qui vont les conduire à une nouvelle forme d’intelligibilité. (C) Le Pacte

Dès le début du film, nous nous trouvons devant deux visions de la vie : Gérard, sceptique, a bien du mal à croire à ce rendez-vous et rechigne à s’y rendre. Isabelle, quant à elle, cette "croyante païenne" vit dans l’espoir de cette résurrection qui absoudra ses péchés. La chaleur écrasante, Gérard n’arrête pas de s’en plaindre, pèse sur leurs épaules à tous deux d’une manière constante comme si une présence voulait se rappeler à eux. L’insolation les menace et les mirages aussi.

Dans cette vallée de la mort et de l’amour, on assiste à des fulgurances surnaturelles à la Twin Peaks (nous n’en dirons pas plus). Une inquiétante étrangeté parcourt le film alors qu’en apparence il ne s’y passe rien. Les plans d’ensemble sur les deux acteurs avec leurs parasols et leurs sandwichs paraissent aussi absurdes qu’évidents. Le spectateur commence alors à douter du projet "naturaliste" du film. Si Nicloux choisit de garder les noms des acteurs c’est pour mieux montrer le fantasme qui entoure ces deux êtres.

A cela s’ajoute une utilisation modeste et subtile du hors-champ qui permet de dissocier notre vision de notre perception. Le principe est simple et consiste tout simplement à opposer voir et croire. Et c’est pourtant ce mysticisme minimaliste qui fait de Valley of Love un film puissant.

Le blu-ray