De nos frères blessés - Hélier Cisterne - Critique

Résumé : 1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

Critique : En exergue, une citation de Mitterrand qui rappelle d’emblée le positionnement si controversé de cet homme politique socialiste, qui près de trente ans plus tard, mettra fin à la peine de mort, après avoir autorisé aux côtés du président Coty, l’exécution arbitraire d’opposants du FLN. Hélier Cisterne s’attaque à un projet périlleux. Celui de raconter l’Algérie à travers un couple aussi romantique que voué à la tragédie de la grande Histoire. Hélène et Fernand font connaissance deux ans plus tôt dans un bal de la région parisienne. Elle est la mère d’un adolescent, et choisit par amour de se marier et s’installer avec Fernand en Algérie. Lui est communiste. Il défend sa terre, son pays, dont il revendique fortement la liberté qui lui est due. Et devant le mutisme de l’État, il s’engage dans des actions de résistance.

De nos frères blessés est évidemment un film partisan. Le cinéaste ne s’en cache pas. Il brosse le portrait de Fernand, à la façon d’un martyr national. En dressant ce portrait fort et courageux, il dénonce l’aveuglement d’une France qui perpétuait des condamnations à mort pour intimider les opposants à l’emprise coloniale. En mettant en scène un pareil film, le réalisateur ravive une plaie encore béante, qu’il clôt avec une citation de Fernand Iveton lui-même, juste avant de mourir, qui rendait hommage à la nécessité des peuples français et musulmans de vivre en fraternité. Les années ont passé, et le constat du bien vivre-ensemble demeure encore mitigé. Au même moment d’ailleurs où sort le film, on croit même entendre à travers les parois du cinéma les bombes qui pleuvent sur l’Ukraine, signe funeste que la liberté des peuples est résolument fragile.

De nos frères blessés n"est pas qu’un drame historique. C’est aussi une très belle histoire d’amour entre ce jeune héros intrépide, et cette femme sensible qui lutte à ses côtés. Hélène refuse de prendre parti. Son choix de s’installer en Algérie, de faire adopter son fils par son nouveau mari, témoigne de son engagement de femme. Mais elle doute. Elle perd patience devant l’enfer que lui fait vivre son conjoint, enfer qu’elle n’avait pas choisi en quittant Paris pour s’installer à Alger. Il y a dans le jeu des comédiens quelque chose qui rappelle les grandes heures du cinéma français avec des figures comme Alain Delon ou Romy Schneider. Ils incarnent un couple passionné, romantique, quasi stendhalien, dont la force du lien est mise à l’épreuve de la grande Histoire.

De nos frères blessés est un long-métrage âpre et passionnant. On ressort tétanisé par la posture du gouvernement français de l’époque et l’injustice que la France fait subir à des opposants communistes. On ressort aussi grandi et conforté que le cinéma sait pardonner et faire réfléchir les générations nouvelles.