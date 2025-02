De René Clair à Jean Renoir, Réalisme des années 1930 – sous la direction de Vincent Amiel, José Moure et Massimo Olivero - chronique livre

Résumé : « De René Clair à Jean Renoir, Réalisme des années 1930 » examine ce qui se cache derrière le mouvement du réalisme au cinéma pendant la période allant de 1929 à 1935, juste après l’arrivée du parlant en France.

Critique : Vous prendrez beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage riche et dense. Il se compose de trois grandes parties : "Sons et chansons réalistes", "D’un réalisme l’autre", "Imaginaires et portraits d’une époque". Chacune d’entre elles réunit trois à cinq essais.

L’un des grands problèmes qui se pose aux nombreux auteurs est de savoir comment définir le réalisme. Il s’agit non pas de rendre par un aspect documentaire la réalité telle qu’on la perçoit, mais bien d’utiliser le réel pour nourrir une fiction. Cette dernière doit traiter de sujets sociaux et les analyser, les filmer avec un thème en toile de fond. Le metteur en scène se sert alors des techniques de cadrage pour faire passer son message.

C’est toute la difficulté auxquelles se sont confrontés de grands réalisateurs comme Jean Grémillon, Jean Renoir, René Clair ou encore Julien Duvivier.

Les textes se penchent sur les techniques et les méthodes de travail employées par ces artistes. Pour mieux comprendre les enjeux, chaque film analysé est replacé dans le contexte économique, politique et culturel de l’époque.

Ce recueil n’aborde que le cinéma français. Mais il regarde comment ces productions ont été nourries par les techniciens et artistes immigrés ayant fui l’Allemagne nazie et par des sources d’inspiration exotiques, comme l’Espagne ou l’Asie.

Plusieurs approches se mêlent pour nous donner un bel aperçu de cette période, avec ses hauts et ses bas, allant du merveilleux travail sur l’image et le son de Jean Grémillon pour La petite Lise jusqu’au développement de l’antisémitisme et de la xénophobie dans le milieu du cinéma français.

Certains essais proposent des des affiches ou des photos noir et blanc extraites de films. Elles sont parfois difficilement lisibles et vous devrez bien les observer pour les décrypter. Heureusement, les descriptions dans le texte vous aideront à comprendre les situations étudiées.

Tout passionné de cinéma, tout historien curieux apprendra énormément à la lecture de ces essais sur une période que l’on connaît peu : la transition entre l’arrivée du parlant et le début du réalisme poétique, incarné par Jacques Prévert et Marcel Carné.

De René Clair à Jean Renoir, Réalisme des années 1930 revient sur un moment charnière de l’histoire du cinéma français, le début des années trente, où la naissance des techniques sonore se mêle au développement du réalisme.