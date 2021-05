Décomposée - Clémentine Beauvais - critique du livre

Résumé : Tiré du recueil des {Fleurs du mal}, le poème "Une charogne", est le point de départ du dernier roman de Clémentine Beauvais. Alors que dans ce poème Baudelaire décrit avec un plaisir presque morbide ce corps désincarné, gisant le long d’un chemin, l’autrice, quant à elle, va prendre le contre-pied total du poète, en redonnant vie à ce corps, grâce à sa muse Jeanne Duval.

Critique : Alors que le mois d’avril célébrait le bicentenaire de Baudelaire, l’une des figures majeures de la poésie française et mondiale, Clémentine Beauvais, habituée des romans jeunesse, ne pouvait pas lui rendre plus bel hommage avec cet ouvrage.

Décomposée, qui se présente presque, par sa forme hybride, comme un roman-poème, reprend en effet un motif baudelairien très répandu, celui de la charogne. Dans le texte éponyme, alors qu’il est accompagné de sa muse, Jeanne Duval, l’auteur décrit une vision cauchemardesque, celle d’un cadavre en décomposition. Ce spectacle morbide sera le point de départ de cette œuvre révolutionnaire, puisqu’elle placera la laideur au rang d’art.

Ainsi, le choix de Clémentine Beauvais de prendre ces douze quatrains comme support n’est pas anodin. De la même façon que son modèle, elle cherche à montrer que derrière la hideur peuvent se cacher la beauté et la littérature.

L’autrice fait le choix de donner la parole aux femmes qui gravitent autour d’"Une Charogne", à savoir Jeanne Duval qui sera la narratrice du roman et la charogne elle-même qui, sous la plume de Beauvais, deviendra Grâce.

Composé de dix-sept fragments ou micro-récits, le texte narre la vie de l’héroïne d’abord prostituée, puis chirurgienne, qui deviendra par la suite avorteuse et tueuse en série. Cette histoire, c’est Jeanne Duval qui l’invente, en s’inspirant de détails de sa vie, mais aussi de son époque, racontant presque, sous la forme d’une chronique réaliste, le quotidien des femmes souvent maltraitées et manipulées par les hommes. Au fil des pages, le propos s’étoffe d’une dimension féministe dans sa dénonciation des violences subies et des risques encourus lors d’avortements clandestins. Il parvient même à son paroxysme lorsque Grâce, lassée de tant de misogynie, décidera d’utiliser ses aiguilles d’avorteuse pour assassiner.

Ainsi, l’histoire que raconte Jeanne Duval à Baudelaire est tragique et en même temps forte de revendications, qui laisseront de marbre le poète. Ce dernier refusera de laisser à son interlocutrice le soin terminer son récit, partant écrire ce texte macabre que nous connaissons tous.

En outre, Décomposée, plus qu’un hommage à l’artiste et à son célèbre fragment poétique, est en réalité un éloge des femmes et plus particulièrement de Jeanne Duval, qui aura vécu sa vie dans l’ombre de l’auteur et retombera dans l’anonymat à la mort de ce dernier. Ce récit est aussi un hommage à ce corps qui croisera leur route. Désincarné une première fois, car assassiné et mutilé, il le sera à nouveau sous la plume de Baudelaire, qui s’en servira comme d’un support pour sa poésie, plus que comme sujet à part entière.

Décomposée est un livre très réussi : il associe la narration classique d’un roman aux élans lyriques de la poésie, comme pour bousculer le lecteur.