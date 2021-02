Demain - la critique du film

Résumé : Les auteurs ont enquêté dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer la disparition de l’humanité et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain.

Critique : Mélanie Laurent est une réalisatrice et actrice bien connue. Sans doute sa notoriété lui a-t-elle permis de mener à bien ce projet et l’on ne peut que s’en féliciter. Pour ce faire, elle s’est associée à Cyril Dion qui, même s’il porte un patronyme célèbre, n’a rien à voir avec l’internationale Céline. Il n’est autre que le cofondateur de l’ONG Colibris-Mouvement pour la Terre avec Pierre Rahbi. Tous deux sont des citoyens engagés et ils ont donc décidé d’associer leurs talents pour réaliser un documentaire afin de « réinventer le monde de demain à partir des meilleures solutions d’aujourd’hui ». Bien loin des discours anxiogènes et moralisateurs de ceux qui sont censés penser pour nous, ils ont choisi un ton ludique et pédagogique pour laisser quelques pistes qui pourraient bien aider la planète et ses habitants.

Mars Distribution

Divisant leur film en cinq chapitres bien distincts (agriculture, énergie, économie, démocratie et éducation) mais néanmoins dépendants les uns des autres, ils sèment des petites graines (dans le but de faire de grandes forêts) dans tous les esprits. A l’aide d’images superbes et de scènes souvent pleines d’humour et de joie de vivre, ils démontrent que des solutions existent partout, souvent à la portée de tous. On y voit des hommes et des femmes de toutes nationalités et cultures créer ici des jardins communautaires, là-bas une monnaie locale, un peu plus loin des méthodes d’éducation parfaitement adaptées aux enfants. Plus personne n’est laissé au bord de la route. Chacun trouve sa place dans un monde où de nouveau, l’homme bien plus que le profit, est replacé au centre de l’humanité.

Mars Distribution

Soutenu par une réalisation dynamique et agréable, Demain est un film nécessaire et porteur d’espoir. Il devrait être vu par tous, y compris et surtout par toutes les classes politiques mondiales. Il représente un véritable engagement pour les générations futures.

Plus de 500.000 spectateurs ont répondu présent. Le succès ne cesse de grossir.