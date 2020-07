Galveston - le test Blu-Ray

Résumé : En 1988 à La Nouvelle-Orléans, plus rien ne va pour le petit truand Roy Cady. Endetté, il apprend qu’il est atteint d’un cancer du poumon et que son patron l’envoie dans un traquenard évident. Roy n’a alors qu’une option : fuir. Il part alors en cavale et rencontre sur sa route Raquel Arceneaux, une jeune prostituée elle aussi écorchée par la vie. Ils se rendent à Galveston au Texas.

Le film : Galveston aura été, à sa sortie, un four commercial comme on en voit peu (de ceux qui placent un distributeur dans l’embarras financier, de l’aveu même de ce dernier, The Jokers, pourtant habitué à la prise de risque). Pourtant, la réalisatrice Mélanie Laurent avait toutes les cartes en main, à l’occasion de son premier passage aux commandes d’un film américain, pour livrer une œuvre peut-être plus personnelle et fédératrice. Jugez plutôt : un scénario adapté d’un roman de Nic Pizzolato (créateur de True Detective), un Ben Foster des grands jours (qui se bonifie réellement avec l’âge), et de vastes étendues texanes propices à une belle photographie comme terrain de jeu.

(c) 2018 The Jokers/Les Bookmakers

Malheureusement, en s’attaquant à une œuvre naturellement loin de son propre univers, Mélanie Laurent semble timorée par une certaine déférence à l’égard du genre.

Galveston reste un polar solide plein de belles images et parfaitement en accord avec les codes du genre, mais c’est justement sur ce dernier point que le métrage pêche réellement. A l’image de son duo d’acteurs, le film ne dévie jamais de sa route franchement balisée, donnant parfois l’impression de cocher soigneusement toutes les cases du film policier à ambiance poisseuse. Pas de véritable point de vue donc, mais une exécution sans faille d’un point technique, à la photographie et à la mise en scène réussie (le film contenant même un très beau plan-séquence dans son dernier tiers). Mélanie Laurent sait utiliser une caméra, et le prouve, nourrissant encore plus nos regrets de ne pas se voir proposer une œuvre sortant, ne serait-ce que légèrement, des sentiers battus.

Le test Blu Ray :

(c) 2019 M6 Vidéo

Les suppléments :

Sans doute est-ce dû au très faible retentissement du film en salle, mais cette édition se montre chiche en bonus. Hormis la classique bande-annonce, un seul module nous est proposé, mais non des moindres : un entretien d’une demi-heure (intégralement en français, évidemment) avec la réalisatrice Mélanie Laurent, au cours duquel cette dernière abordera de nombreux sujets avec sincérité et sans tomber dans la promo facile. Le rêve, mais aussi et surtout les contraintes inhérentes à la réalisation d’un film à la production américaine, le choix des acteurs, la pression des résultats d’Hollywood... Extrêmement détaillé, un entretien fluide et bien mené qui pourra également apporter quelques éclairages sur le principal reproche fait au métrage, à savoir son manque de personnalité.

(c) 2018 The Jokers/Les Bookmakers

L’image :

Un master très réussi, qui rend parfaitement justice à la jolie photographie du film. Des ambiances sombres du début du voyage jusqu’aux petites bulles de calme face à l’océan, la copie déploie une colorimétrie extrêmement précise, ainsi qu’un grain très agréable, encore une fois parfaitement en accord avec l’ambiance du métrage.

(c) 2018 The Jokers/Les Bookmakers

Le son :

Galveston est un métrage plutôt calme, qui ne sollicitera que rarement le multicanal de votre installation, l’ensemble de l’action étant essentiellement frontal. Les quelques scènes animées sont par contre parfaitement restituées, jouant leur rôles de décharges de violence sauvage au milieu de longues plages de calme avant la tempête. Aucun problème d’intelligibilité des dialogues, et une belle spatialisation sur les ambiances extérieures.