Neige écarlate - Lewis Trondheim, Franck Biancarelli - la chronique bd

Résumé : Un événement rare s’est produit à Marseille : il a neigé abondamment. Karmela Krimm pense rester bien au chaud chez elle, mais Manon, sa filleule, lui propose d’aller faire un bonhomme de neige sur le Vieux-Port. Sa paire de moon boots enfilée, elle se met en route ; dans la rue, elle aperçoit des drones entrant et sortant d’un appartement. Il n’en faut guère davantage pour attiser sa curiosité et la pousser à enquêter.

Ce deuxième tome de Karmela Krimm met en place une trame simple et linéaire suivie scrupuleusement du début à la fin. Cela confère à l’aventure une efficacité redoutable. Et comme Lewis Trondheim et Franck Biancarelli sont aux manettes, celle-ci se double de situations et de dialogues décalés mis en scène de manière réaliste. Les deux auteurs recourent ainsi à un classicisme pleinement assumé - par exemple en énonçant parfois dans le texte ce que les personnages font et qui est représenté par le dessin -, tout en effectuant quelques pas de côté et en étant bien ancrés dans les années 2020.

Lewis Trondheim - Franck Biancarelli / Le Lombard

Le résultat est surprenant, ludique et somme toute assez réjouissant. Et ce d’autant plus pour les lecteurs qui connaissent la cité phocéenne, Franck Biancarelli la représentant telle qu’elle est au quotidien, jouant ici sur l’éclairage singulier apporté aux lieux par la neige.

Lewis Trondheim - Franck Biancarelli / Le Lombard

Seule ombre au tableau : l’accélération finale et le dénouement expédié peut-être un peu trop rapidement. Mais une chose est sûre : nous attendons d’autres nouvelles de Karmela !