Par Toutatis ! - Lewis Trondheim - la chronique BD

Résumé : Lapinot se réveille dans une forêt et y rencontre Obélix qui l’appelle immédiatement Astérix. Le lapin croit d’abord en une mise en scène, mais quelques situations plus loin, il doit se rendre à l’évidence : il a bien intégré l’univers du vaillant petit Gaulois et est pris pour lui. Il cherche alors à comprendre ce qui s’est produit et à sortir de cette situation.

Lewis Trondheim / L'Association

Critique : Depuis la création de Lapinot, Lewis Trondheim n’a de cesse de plonger son personnage dans les genres les plus divers (du western à la comédie romantique) et à observer ce que cela produit. Après avoir placé Lapinot dans l’univers de Spirou et Fantasio avec L’Accélérateur atomique (Les formidables aventures de Lapinot tome 9, Dargaud, 2003), c’est désormais dans celui d’Astérix qu’il conduit son personnage culte.

Lewis Trondheim / L'Association

Dès le début, il joue sur la collision : Lapinot a conscience d’être dans l’univers d’Astérix, donc dans un monde qui n’est pas le sien. Il n’est ainsi aucunement question de parodie, mais bien d’une variation autour de deux univers qui se rencontrent. Si Trondheim reprend décors, personnages, codes et situations incontournables de la série de René Goscinny et Albert Uderzo, il n’oublie pas les éléments essentiels liés à Lapinot : dessin animalier, vocabulaire contemporain, absurde… et, bien sûr, l’incontournable Richard.

Lewis Trondheim / L'Association

La greffe prend plutôt bien et génère des situations surprenantes et cocasses souvent assez drôles. Comme il ne s’agit pas d’une aventure d’Astérix, Trondheim peut se permettre des réinterprétations décalées : lorsque les Romains sont frappés par des personnages ayant bu de la potion magique, les conséquences sont gores…

Le pot au rose découvert, le récit se renouvelle quelque peu avec d’autres types de situations, mais passe davantage par des hauts et des bas, alternant baisses de régime et moments truculents.

Lewis Trondheim / L'Association

Une nouvelle fois, Lewis Trondheim lie expérience narrative et aventure ludique, contraintes et inventivité. Par ailleurs, en allant sur les terres d’Astérix, cet album pourrait conduire vers Lapinot un nouveau lectorat… et ainsi agrandir le cercle des amateurs d’humour décalé ?