The Duke - Roger Michell - critique

Résumé : En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

Critique : Kempton Bunton n’est pas un chauffeur de taxi comme les autres. Il soule ses clients de conversations drôles, ce qui lui vaut un licenciement sec par la compagnie qui l’emploie. Il se lance dans une recherche de travail, mais en réalité, il n’a ni la motivation, ni le comportement pour retenir l’attention d’un éventuel employeur. Pour autant, ce n’est pas pour compenser le manque à gagner qu’il dérobe de la façon la plus simple, un tableau de Goya, Le duc de Wellington mais pour faire la pression auprès des autorités anglaises qui refusent d’accorder aux retraités une exonération de la taxe audiovisuelle.

The Duke met en perspective une famille totalement loufoque dans une Angleterre des années 60. Roger Michell se plaît d’ailleurs à insérer dans son récit léger, des images sorties de la télévision de l’époque, comme un clin d’œil finalement à une période qui ne serait pas si ancienne que cela. Le couple est composé du phénomène Kempton Bunton, un homme jovial, militant, joueur et peu scrupuleux de la loi, et d’une épouse, pour le coup, pétrie de morale et d’anxiétés. Les enfants ne se soucient pas non plus vraiment de la loi, sauf que le projet de Kempton, écrivain à ses heures perdues, est de faire gagner la justice en faveur des populations les plus vulnérables. C’est un Robin des Bois moderne en quelque sorte qui s’enquiert de voler un tableau très cher, au seul motif de se faire entendre par les autorités politiques.

Voilà un film qui ne manque pas de délicatesse et de drôlerie. The Duke se laisse regarder pour ce qu’il est : une comédie joyeuse, légère, qui refuse de se prendre au sérieux. Pourtant, le combat du héros ne manque pas d’intérêt dans une Angleterre des années 60 qui se pose la question de rejoindre l’Europe et offre un paysage social fracturé et injuste. Peut-être d’ailleurs que cette représentation n’est pas très éloignée du Royaume-Uni contemporain qui assume avec aigreur la sortie de l’Union européenne et une société composite, mettant dos à dos des personnes de plus en plus riches avec d’autres de plus en plus pauvres. Ce biopic a des vertus résolument politiques. Le ton faussement désinvolte évoque avec profondeur une Angleterre complexe, qui compose avec ses propres contradictions.

La mise en scène prend le parti d’un ton enjoué et théâtralisé. D’ailleurs, le héros lui-même est un dramaturge anonyme, tentant de purger dans ses œuvres le souvenir d’un traumatisme ancien. The Duke est une comédie satirique écrite pour encourager les spectateurs à revenir vers les écrans. C’est une œuvre conçue pour réfléchir et s’amuser à la fois. On assiste non sans plaisir à une démonstration de tout ce dont un comédien est capable, à travers les traits de ce personnage haut en couleurs et en rires.