Des enfants gâtés - Bertrand Tavernier - critique

Résumé : Le cinéaste Bernard Rougerie (Michel Piccoli) recherche dans Paris un petit appartement afin de s’isoler de sa famille pour travailler à son prochain film. Il trouvera dans le 15ème arrondissement. Il va rencontrer ses voisins qui luttent contre les abus du propriétaire. Parmi eux, il y a Anne (Christine Pascal), jeune chômeuse à laquelle il n’est pas insensible.

Critique : Pour réaliser ce film, Bertrand Tavernier s’est assuré la collaboration de deux femmes scénaristes : Charlotte Dubreuil (également cinéaste) et Christine Pascal (l’actrice principale du film qui deviendra elle-même cinéaste).

Après deux films en costumes - Que la fête commence... (1975) et Le juge et l’assassin (1976) -, le réalisateur revient au contemporain, avec une histoire bien ancrée dans la réalité sociale.

Si la semi-retraite de Bernard sert de fil conducteur au récit, la crise du logement à Paris est l’élément fédérateur d’un groupe hétéroclite de locataires qui va se constituer. On peut imaginer qu’ils ne se seraient pas fréquentés autrement. La galerie de personnages que va croiser le cinéaste fait la part belle au pittoresque, sans tomber dans la caricature.

Comme le héros, qui est, on l’image, un peu son double de cinéma (un cinéaste qui doute), Bertrand Tavernier se prend de sympathie pour ces locataires qui se révoltent contre des loyers de plus en plus prohibitifs.

Dans ce film, on repère avec étonnement un nombre conséquent de seconds rôles qui deviendront très célèbres par la suite : Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Martin Lamotte ou encore Christian Clavier.

On y croise aussi Isabelle Huppert qui fait une petite apparition en secrétaire discrète d’un élu, interprété par le producteur Daniel Toscan du Plantier (!).

De son côté, Michel Aumont en scénariste machiste, coureur de jupons et malaimable est assez savoureux. Quant à Christine Pascal, actrice et cinéaste disparue trop tôt, familière de la caméra de Bertrand Tavernier, elle est exceptionnelle dans son rôle de femme libérée mais fragile, qui se bat pour refuser les compromis.

Michel Piccoli, plus en douceur qu’à son habitude, campe avec finesse ce cinéaste qui s’interroge, et se retrouve confronté à un autre milieu social que le sien.

Ce long métrage, peu connu dans la filmographie de Bertrand Tavernier, mérite d’être redécouvert, tant pour la description de la société de l’époque que pour son excellente distribution.