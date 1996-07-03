Créatures célestes - Peter Jackson - critique

Résumé : Nouvelle-Zélande, 1953. Deux adolescentes un peu originales, soudées par une indéfectible amitié, sont prêtes à commettre l’irréparable pour rester ensemble.

Critique : En 1994, Peter Jackson n’est connu que par une horde de fanatiques pour une poignée de films, il est vrai, cultes : Bad Taste, The Feebles et Brain Dead. Leurs points commun : un univers potache, irrévérencieux et surtout gore à faire vomir un bouc. Mais cette étiquette de pape du cinéma d’horreur va voler en éclats en 1994 avec Créatures célestes, une splendide histoire d’amitié qui flirte avec le sordide le plus abject ; Peter Jackson brouille les pistes et dévoile un talent de narrateur insoupçonné. Dans ses précédentes réalisations, il avait en effet démontré avec brio son sens de la mise en scène, un découpage (dans tous les sens du terme) révolutionnaire de l’action, et un humour ravageur au beau milieu de la tripaille.

Avec Créatures célestes, il choisit de mettre en avant, de ce fait divers qui a traumatisé ses compatriotes, la psychologie de ses héroïnes, le lien incompréhensible qui rend leur amitié si spéciale. Pris à contre-pied, on assiste intrigués à la naissance d’une relation fascinante au dessein malsain. Car malgré toutes les précautions prises par Peter Jackson (la scène d’ouverture sème le trouble), on devine viscéralement les tourments qui animent les deux jeunes filles et leur intention, au point de prendre fait et cause pour elles. Mais la puissance de ce film réside dans le mélange des genres dont Peter Jackson use et abuse. On reste épaté par les visions oniriques imaginées par Pauline et Juliet, des séquences d’une rare beauté à la poésie féroce, qui parsèment cet authentique cauchemar rural.

Créatures célestes est un miracle cinématographique dans le sens où Peter Jackson parvient à éviter tous les poncifs d’un genre ultra-codé. Il livre une vision originale d’un fait divers qui aurait pu sombrer dans le classique le plus répugnant ; au contraire, seule la beauté perdure de cette amitié pas comme les autres où le banal se transforme, sous la caméra d’un réalisateur inspiré, en extraordinaire.

Image & son : Une fois n’est pas coutume, on est surpris par la piètre qualité de l’image. Rien de catastrophique, mais on était dans l’attente d’une édition plus peaufinée, vu la déification dont bénéficie aujourd’hui Peter Jackson. On note sur les couleurs un soupçon de terne qui vire parfois à la surexposition la plus criarde. Regardable sans être renversant. L’effort a été cependant effectué sur le son qui offre une piste DTS 5.1 des plus satisfaisantes.